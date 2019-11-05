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Обыски в горсовете Ужгорода: зам мэра погорел на масштабных махинациях

5 ноября, 17:47

У общины жителей областного центра Закарпатья "украли" землю стоимостью более миллиона гривен

На Закарпатье разоблачили одного из чиновников Ужгородского горсовета на масштабных злоупотреблениях. В результате его махинаций у общины города были отчуждены земельные участки, которые предназначались под жилую застройку.

По версии следствия, один из нынешних заместителей Ужгородского городского головы, с целью незаконного обогащения, будучи депутатом и членом земельной комиссии горсовета, в 2014 году оформил на третьих лиц, без их ведома, три земельных участка. Общая площадь земель составляет 0.3 га.

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В дальнейшем, эти земельные участки были незаконно переданы в распоряжение жены депутата, которая летом этого года продала все это своему знакомому за 1,2 млн гривен. Об этом сообщают в прокуратуре области.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) в помещении Ужгородского городского совета и по местам работы и жительства фигуранта производства были проведены обыски.

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Решается вопрос об объявлении заместителю председателя горсовета о подозрении в совершении преступления.

Ранее сообщалось, что в помещении Ужгородского городского совета проводятся следственные действия работниками ГБР и СБУ.

Также сообщалось об обысках в кабинетах мэрии Львова, связанных с задержанием начальника управления финансового контроля ЛГС, причастного к получению неправомерной выгоды.

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Закарпатье мэрия чиновники обыски

Источник: Сегодня

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