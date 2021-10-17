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Обжег слизистую и не мог сказать ни слова. На Закарпатье мальчик попал в больницу из-за опасной игрушки

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
17 октября, 21:49
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Мальчик раскусил игрушку, внутри которой была жидкость
Жидкость, которая была внутри игрушки, спровоцировала ожоги во рту ребенка/Коллаж: Сегодня
Жидкость, которая была внутри игрушки, спровоцировала ожоги во рту ребенка/Коллаж: Сегодня

В Виноградове Закарпатской области ребенок получил химические ожоги из-за игрушки. Мальчик раскусил ее.

Об этом в Facebook сообщила мать ребенка.

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Детали инцидента

По словам матери, ее 4-летний сын ранее в рот ничего запрещенного не брал. Однако решил раскусить игрушку, внутри которой была жидкость.

"Жидкость внутри обожгла слизистую рта. Он начал сильно плакать, пытаясь смыть, но безрезультатно. Проглотить не мог даже противоаллергический сироп. Буквально за 2-3 мин началось слюноотделение и ребенок не мог сказать ни слова. Рот начал отекать", — отметила мать мальчика Анна Яркина.

Ребенок раскусил игрушку, жидкость в которой оказалась опасной/Фото: Facebook/Анюта Яркина
Ребенок раскусил игрушку, жидкость в которой оказалась опасной/Фото: Facebook/Анюта Яркина

Подробная информация об игрушке/Фото: Facebook/Анюта Яркина
Подробная информация об игрушке/Фото: Facebook/Анюта Яркина

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К счастью, все обошлось

"Мы живем напротив больницы, поэтому быстро обратились к врачу. Ребенка прокололи и все закончилось хорошо. Если вы покупаете подобные игрушки, не сводите глаз с ребенка. Будьте внимательны и осторожны", — призывает мать ребенка.

Подобный случай

Двухлетняя девочка проглотила 31 игрушечный магнитик. Шарики наделали в кишечнике аж 7 отверстий. Львовским медикам пришлось спасать ребенка. Операция длилась около двух часов. Медики достали магниты. Скрепленные шарики были с помощью цепочки длиной 20 сантиметров.

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