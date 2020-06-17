"Очень изменился": врач со Львова рассказал о новой особенности коронавируса

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Украине. С начала эпидемии вирус очень изменился и стал опаснее. Об этом рассказал заместитель директора Львовской областной инфекционной больницы Игорь Берник, сообщает "Високий замок".

По словам медика, теперь болезнь может развиваться намного стремительнее.

"Теперь пневмония может развиться за считанные дни и совершенно бессимптомно. Ранее людям говорили, что "скорую" необходимо вызывать при таких симптомах, как одышка и затрудненное дыхание, а сейчас они отсутствуют. Так, имея температуру даже ниже 38 и общую слабость, уже на второй день может развиться пневмония. На 7-10 день – тяжелые поражения легких, требующие длительного и интенсивного лечения. Поэтому сейчас большому количеству больных коронавирусом, которые лечатся дома, необходимо находиться в стационаре", – заявил врач.

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Кроме того, по словам Берника, в последнее время значительно возросло количество зараженных, которые попадают в больницы в тяжелом состоянии. А лечение больных в реанимации может длиться и до двух месяцев.

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"Все ждали спада заболеваемости и завершения эпидемии, а ситуация наоборот ухудшилась: возросло количество больных, тяжелых и смертельных случаев", - отметил медик.

Ранее мы сообщали, что число больных COVID-19 во Львовской области стремительно растет. Только за последние сутки, 16 июня, в регионе обнаружили 155 новых случаев заражения.

Отметим, что ранее на традиционном совещании на Банковой Владимир Зеленский заявил, что Украина прошла первую волну эпидемии без больших потерь и ко второй уже будет более подготовлена.

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