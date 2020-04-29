"Очень тяжелая болезнь": житель Закарпатья рассказал, как лечится от COVID-19

Мужчина рассказал о том, как на протяжении трех недель проходит лечение от коронавирусом

В Закарпатской области житель Ужгорода, который уже три недели проходит лечение от коронавируса, рассказал, как развивались его симптомы и поделился эмоциями от пребывания в больнице.

На видео, опубликованном изданием Karpat.in.ua, 49-летний мужчина по имени Иван признался, что болезнь развивалась постепенно – вначале было легкое недомогание, першило в голе, а потом начался кашель и повысилась температура.

"Я сначала думал, что это какое-то респираторное заболевание, потому что началось першение. Но потом, когда я уже принимал антибиотик, а никак температура не сбивалась, потом у меня начал пропадать нюх, и я уже знал, что где-то 80% я болен коронавирусом", – признался он.

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По его словам, он почти неделю принимал лекарства, находясь дома, но лучше ему так и не стало, и семейный врач настояла на срочной госпитализации.

"Это очень тяжелая, серьезная болезнь, я на 95% думал, что буду там (умру – Ред.), но, благодарение Богу, врачам, Богу. Люди просто не понимают, какая это тяжелая болезнь, что все болит, ломает кости, ноги-руки, все выкручивает, состояние такое, не передать словами. Кашель, слабость. Кашель такой, что будто хочется все выплюнуть изнутри. Нюх пропадает, все внутри горит", - признался мужчина.

Пациент посоветовал тем, кто не верит в реальную опасность болезни, задуматься над его словами.

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Мужчина рассказал, что первой в семье заболела жена, но легкой формой, а уже ему потребовалась кислородная поддержка.

"На седьмой-восьмой день, обычно на пятый, наступает явление дыхательной недостаточности, двухсторонней пневмонии, полисегментарной. Все больные находились из данной палаты (три человека – Ред.) на кислородной поддержке. Все они имели дыхательную недостаточность, некоторые – кровохаркание, одышку. Но в данный момент они находятся, 14-15 дней в фазе выздоровления", - рассказала Евгения Данканич, врач-инфекционист областной инфекционной больницы.

В свою очередь, пациенты больницы призвали украинцев строго соблюдать правила карантина, прислушиваясь к советам врачей – часто простые действия помогут избежать заболевания.

Ранее мы уже сообщали о том, что глава украинского Минздрава признал, что невозможно определить число бессимптомных носителей COVID-19, пока не будет проведено массовое тестирование методом иммуно-ферментного анализа (ИФА-тесты).

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