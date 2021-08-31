Очереди из скорых и переполненные реанимации. В Ивано-Франковске новая вспышка COVID-19

Среди больных, в основном, не вакцинированные пациенты

Коронавирус не отступает. Фото: коллаж "Сегодня"

В Ивано-Франковске реанимации переполнены больными коронавирусом и очереди из машин скорой помощи. В начале месяца больных было единицы. Все госпитализированные – не вакцинированные.

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Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

"У нас все занято, мест в интенсивной терапии нет. Решаем куда больного госпитализировать. В реанимации одиннадцать людей, а рассчитана на десять коек. У всех COVID-19, кислородозависимые", – сказала и.о. заведующего реанимационным отделением Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы Светлана Циганюк.

В конце прошлой недели в приемное отделение этой инфекционной больницы выстраивались очереди из скорых.

"Девять скорых в течение получаса приехали в нашу больницу. Половина из них находится сейчас в реанимации. Неделю назад у нас было 14 больных, а сейчас 65. За пять дней. Это рост", – отметил и.о. генерального директора Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы Николай Стовбан.

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Коронавирус. В Украине 1356 новых случаев заражения

Еще в начале августа на Прикарпатье было только один-два новых случаев. А за последнюю неделю их уже почти сотня.

"Теперь мы видим, тенденция идет к увеличению", – добавил заместитель директора Ивано-Франковской городской больницы №1 Ярослав Кобеляки.

В Ивано-Франковской городской больнице сейчас три десятка пациентов. Из них в реанимации – только двое. Медики говорят, что все больные не вакцинированные.

"Если бы эти пациенты, которые у нас лежат, вакцинировались, состояние бы их здоровья, возможно, не предусматривало госпитализацию", – поделился и.о. генерального директора Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы Николай Стовбан.

Резкое увеличение количества ковид-пациентов на Прикарпатье медики связывают с новым штаммом коронавируса "Дельта".

Откуда взялся штамм "Дельта"?

Штамм коронавируса "Дельта" впервые обнаружили осенью прошлого года в Индии. Именно поэтому его долгое время называли индийским, пока Всемирная организация здравоохранения не решила отказаться от географической привязки в названиях вирусов.

Для обозначения британского варианта коронавируса выбрали название "Альфа", южноафриканского – "Бета", а индийского – "Дельта".

Штамм сначала распространялся в пределах Индии, а затем перекинулся на другие страны.

Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, когда в Украине ждать новую вспышку COVID-19.

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Также напомним, штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.