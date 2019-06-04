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Очередная громкая смерть в Коломые: найден застреленным известный бизнесмен

4 июня, 13:35

Ранее похожая участь постигла местного адвоката и его жену

Фото: ordvor.com
Фото: ordvor.com.

В Коломые Ивано-Франковской области найден убитым бизнесмен Тарас Марьянский.

По данным Вильне.інфо, он застрелился 3 июня из пистолета в доме своей матери.

Информацию о смерти Марьянского подтвердил начальник коломыйской полиции Остап Билейчук. По его словам, на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет, были ли самоубийство, или нет.

Тарас Марьянский родом из Коломыи. Работал помощником начальника Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киевской области. В 2014 году баллотировался в Верховную Раду.

Т.Марьянский.

Напомним, что недавно в Коломые нашли застреленными известного мецената и адвоката Михаила Петрива и его жену. Полиция данный случай тоже рассматривает как версию самоубийства.

Дочь Петрива, однако, заявила, что не верит в версию полиции о смерти ее родителей и намерена провести свое расследование.


Как сообщалось, в Николаевской области убили пожилую семью зажиточных фермеров.

Также мы сообщали об убийстве полицейского начальника в Барышевке под Киевом.

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Тег самоубийство, бизнесмен, коломыя

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