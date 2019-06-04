Очередная громкая смерть в Коломые: найден застреленным известный бизнесмен
Ранее похожая участь постигла местного адвоката и его жену
В Коломые Ивано-Франковской области найден убитым бизнесмен Тарас Марьянский.
По данным Вильне.інфо, он застрелился 3 июня из пистолета в доме своей матери.
Информацию о смерти Марьянского подтвердил начальник коломыйской полиции Остап Билейчук. По его словам, на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет, были ли самоубийство, или нет.
Тарас Марьянский родом из Коломыи. Работал помощником начальника Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киевской области. В 2014 году баллотировался в Верховную Раду.
Т.Марьянский.
Напомним, что недавно в Коломые нашли застреленными известного мецената и адвоката Михаила Петрива и его жену. Полиция данный случай тоже рассматривает как версию самоубийства.
Дочь Петрива, однако, заявила, что не верит в версию полиции о смерти ее родителей и намерена провести свое расследование.
Как сообщалось, в Николаевской области убили пожилую семью зажиточных фермеров.
Также мы сообщали об убийстве полицейского начальника в Барышевке под Киевом.
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