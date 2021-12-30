Очередной мажор? Под Львовом подросток врезался в маршрутку с пассажирами (фото)

Как выяснилось, 17-летний парень никогда не получал водительское удостоверение

Во Львовской области случилось ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"

В Червонограде Львовской области 29 декабря произошло ДТП с пострадавшими. 17-летний подросток на автомобиле "БМВ" въехал в маршрутку.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины во Львовской области.

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Детали аварии

Вечером 29 декабря на улице Львовской в Червонограде 17-летний подросток на "БМВ" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "БАЗ".

Как выяснилось, подросток никогда не получал водительское удостоверение.

Есть пострадавшие

В результате ДТП подросток и 41-летняя пассажирка автобуса получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

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Что грозит подростку?

По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

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Подросток въехал в маршрутку. Фото: ГУНП Украины

В Кривом Роге авто без водителя врезалось в маршрутку с пассажирами

В понедельник, 20 декабря, в Кривом Роге Днепропетровской области произошло ДТП с легковым авто и маршруткой, в которой находились пассажиры. В результате пострадали двое военных.

Как стало известно, по дороге на Макулан столкнулись маршрутка №300 и автомобиль Geely.