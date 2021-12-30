Очередной мажор? Под Львовом подросток врезался в маршрутку с пассажирами (фото)

В Червонограде Львовской области 29 декабря произошло ДТП с пострадавшими. 17-летний подросток на автомобиле "БМВ" въехал в маршрутку.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины во Львовской области.
Детали аварии
Вечером 29 декабря на улице Львовской в Червонограде 17-летний подросток на "БМВ" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "БАЗ".
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Как выяснилось, подросток никогда не получал водительское удостоверение.
Есть пострадавшие
В результате ДТП подросток и 41-летняя пассажирка автобуса получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.
Что грозит подростку?
По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
Подросток въехал в маршрутку. Фото: ГУНП Украины
В Кривом Роге авто без водителя врезалось в маршрутку с пассажирами
В понедельник, 20 декабря, в Кривом Роге Днепропетровской области произошло ДТП с легковым авто и маршруткой, в которой находились пассажиры. В результате пострадали двое военных.
Как стало известно, по дороге на Макулан столкнулись маршрутка №300 и автомобиль Geely.
Как рассказал водитель легковушки, он остановил машину на обочине и вышел. Но вдруг автомобиль сдвинулся с места, покатился вниз по склону, выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку.
В салоне маршрутки были пассажиры. Некоторые из них получили легкие травмы и от медицинской помощи отказались. Кроме того, серьезно травмировались двое военных – мужчина и девушка, и в результате их госпитализировали.
Теперь все обстоятельства происшествия будут выяснять правоохранители.
ДТП с маршруткой под Черниговом
- Авария произошла утром 7 декабря – столкнулась фура и маршрутка, которая ехала из Борзны в Чернигов. В результате погибли 13 человек и еще 7 получили ранения. Через неделю после ДТП стало известно, что одна из пострадавших до сих пор не пришла в себя. Жизни остальных пострадавших, включая 16-летнего подростка, ничего не угрожает.
- Из погибших младшей девушке было 19 лет, она вместе с мамой ехала в Чернигов. Был также опубликован список всех погибших. В их числе и водитель маршрутки.
- При этом водитель фуры выжил. Впоследствии его арестовали – подозревают в том, что он не справился с управлением и вызвал ДТП.
- Свидетель смертельного ДТП под Черниговом рассказал, что перед фурой начали останавливаться авто и ее занесло, после чего произошло столкновение с автобусом.
Ранее мы писали:
- Водителю автомобиля Volkswagen Passat, которого подозревают в совершении смертельного ДТП с маршруткой в Тернопольской области, избрали меру пресечения.
- Недалеко от села Орехово Старобельского района Луганской области произошло смертельное ДТП. Пассажирский микроавтобус слетел с трассы Чугуев – Меловое.