Очередной пожар в детском лагере: есть жертвы

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В Ивано-Франковской области произошел пожар на территории одного из оздоровительных лагерей. Вследствие этого погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Ивано-Франковской области в Facebook.

Пожар произошел в лагере "Сокол", расположенном в селе Сокол Галицкого района. На территории оздоровительного комплекса загорелась сцена.

"По состоянию на 31 августа детей в учреждении не было. К тушению пожара было привлечено 3 единицы техники и 12 человек личного состава от Управления ГосЧС в области. На месте происшествия работает мобильная группа Управления ГосЧС в области", - говорится в сообщении.

Спасатели приехали на место происшествия и ликвидировали пожар. На месте уничтоженной сцены площадью 50 кв. м, нашли тело 17-летнего мальчика. Известно, что погибший был из города Бурштын.

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Между тем 9 августа в детский оздоровительный лагерь "Виктория", где в сентябре 2017 года в пожаре погибли три девочки, снова заселились дети.

Ранее мы сообщали, что художественный руководитель, в комнате которой загорелся кипятильник, покинула страну. Важный свидетель улетела в Барселону и больше не возвращалась.

29 марта Киевский районный суд Одессы провел очередное заседание по делу о трагическом пожаре в муниципальном летнем лагере "Виктория" в сентябре 2017 года. На сей раз на процесс явилась свидетельница Анна Чернова — вожатая–воспитательница детского учреждения, которую уже несколько месяцев искали для допроса в суде.

Напомним, 19 марта суд дал разрешение на принудительный привод Егоровой, которой даже не смогли вручить повестку в суд. Тогда же судья решил обратиться к пограничникам с вопросом, не пересекала ли она границу. На заседании 19 апреля закончили читать выводы новой экспертизы, согласно которой основной причиной возгорания в детском лагере "Виктория" мог стать аварийный режим работы электрокипятильника, включенного в сеть и оставленного без присмотра в комнате Татьяны Егоровой.

Пожар в лагере "Виктория" произошел 15 сентября 2017 года. Погибли три девочки – воспитанницы танцевального коллектива "Адель". Подозрение по этому делу получили директор лагеря Петрос Саркисян, инспектор ГСЧС Леонид Бондарь, который проводил проверки на территории учреждения, бывший начальник Киевского райотдела ГСЧС Валерий Дьяченко, экс-заммэра города Зинаида Цвиринько и директор субподрядной организации, занимавшейся строительством и противопожарной обработкой деревянных корпусов "Виктории" Станислав Чернышов. Старшего воспитателя лагеря Наталью Цокур (Янчик) признали виновной.

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