Очевидцы рассказали, как падал вертолет Ми-8 в Ровенской области

Местные жители видели, как вспыхнул огонь

Фото Нацполиции в Хмельницкой области.

Местные жители села Сестрятин Ровенской области слышали, как падал вертолет. Об этом они рассказали корреспонденту "Сегодня", который работает на месте происшествия.

Как сообщили жители села, в небе пролетели две боевые машины. Из одной вдруг пошло пламя. Вертолет начал снижаться и упал в лесу.

"Взрыва не было слышно. Была видна яркая вспышка. Потом увидел дым. Затем стали раздаваться взрывы, наверное взорвались топливные баки вертолета", – рассказал местный житель Андрей Парийчук.

Как передают корреспонденты "Сегодня", сейчас на место аварии никого не пропускают.

Рядом с местом происшествия военные и спасатели разбили лагерь. Туда постоянно едут автомобили.

Обломки вертолета пока не вывозят, до сих пор осматривают место аварии. Выясняют причины крушения.

Напомним, в Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе.

Вертолет Ми-8 упал во время выполнения плановых учений "День – Ночь" вблизи села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области. Вертолет упал в лесополосе примерно в трех километрах от упомянутого села.

Список тех, кто был на борту во время аварии:

1. Мазепа Игорь – 1979 года рождения – командир бригады

2. Дацюк Павел – 1994 года рождения – старший лейтенант, борттехник

3. Попенко Владимир - 1994 года рождения – пилот

4. Романюк Василий – 1991 года рождения – борттехник

После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся. В 1:02 30 мая подразделениями ГСЧС пожар ликвидировали. В результате аварии погибли четверо членов экипажа, передают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.

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