Очевидцы рассказали, как падал вертолет Ми-8 в Ровенской области
Местные жители видели, как вспыхнул огонь
Местные жители села Сестрятин Ровенской области слышали, как падал вертолет. Об этом они рассказали корреспонденту "Сегодня", который работает на месте происшествия.
Как сообщили жители села, в небе пролетели две боевые машины. Из одной вдруг пошло пламя. Вертолет начал снижаться и упал в лесу.
"Взрыва не было слышно. Была видна яркая вспышка. Потом увидел дым. Затем стали раздаваться взрывы, наверное взорвались топливные баки вертолета", – рассказал местный житель Андрей Парийчук.
Как передают корреспонденты "Сегодня", сейчас на место аварии никого не пропускают.
Рядом с местом происшествия военные и спасатели разбили лагерь. Туда постоянно едут автомобили.
Обломки вертолета пока не вывозят, до сих пор осматривают место аварии. Выясняют причины крушения.
Напомним, в Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе.
Вертолет Ми-8 упал во время выполнения плановых учений "День – Ночь" вблизи села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области. Вертолет упал в лесополосе примерно в трех километрах от упомянутого села.
Список тех, кто был на борту во время аварии:
1. Мазепа Игорь – 1979 года рождения – командир бригады
2. Дацюк Павел – 1994 года рождения – старший лейтенант, борттехник
3. Попенко Владимир - 1994 года рождения – пилот
4. Романюк Василий – 1991 года рождения – борттехник
После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся. В 1:02 30 мая подразделениями ГСЧС пожар ликвидировали. В результате аварии погибли четверо членов экипажа, передают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.
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