Одесские "гастролеры" добрались до сельского банкомата в Ровенской области

Сегодня, 20:38

Разбойники связали охранника с вахтершей и поместили их в подвал учебного заведения


Грабителей задержали. Фото: Нацполиция

Грабителей задержали. Фото: Нацполиция

Грабителей задержали. Фото: Нацполиция

Грабителей задержали. Фото: Нацполиция

Грабителей задержали. Фото: Нацполиция

В Ровенской области сегодня, 17 мая, около половины пятого утра, трое неизвестных в балаклавах проникли на территорию учебного заведения села Мирогоща Дубенского района и пытались ограбить банкомат.

Как оказалось, передвигаясь на автомобиле Audi с иностранной регистрацией, они прибыли в село и, отжав пластиковое окно с тыльной стороны, проникли в помещение учебного заведения, где был расположен банкомат.

Угрожая отверткой, разбойники с веревками связали руки и ноги 50-летнему охраннику и 49-летней вахтерше, приказали молчать и переместили их в подвальное помещение. В момент, когда они собрались достать  деньги из банкомата с помощью болгарки, их задержали спецназовцы.

"Работники "КОРДа", при содействии криминальной полиции, по "горячим" следам обезвредили и задержали группу "гастролеров". Ими оказались 24-х, 25-ти и 44-летние жители Одесской области", – сообщают в полиции.

Все трое, двое из которых ранее судимы, задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. Решаются вопросы о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, недавно в Ровенской области произошло вооруженное нападение. Около десяти неизвестных с оружием ворвались в гостинично-ресторанный комплекс в селе Бранев Корецкого района. Злоумышленники связали персонал, посетителей и отобрали большую сумму денег.

Также в Ровенской области полиция задержала банду из пяти человек, которые прославилась серией дерзких разбойных нападений.

банкомат, злоумышленники, Разбойное нападение, спецназовцы

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Источник:

"Сегодня"

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