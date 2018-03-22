Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП на Волыни

Сегодня, 17:31

Столкновение двух маршруток произошло в Луцке, на остановке общественного транспорта

Два автобуса столкнулисьна остановке. Фото: патрульная полиция
Два автобуса столкнулисьна остановке. Фото: патрульная полиция

В Луцке сегодня, около 13:20, столкнулись две маршрутки. Вследствие ДТП травмированы одиннадцать пассажиров, двое из них попали в больницу.

"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Следователи выяснили, что маршрутное такси остановилось на остановке, где в него въехала другая маршрутка", – сообщает волынская полиция.

По данному факту открыто уголовное производство (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта).

Напомним, недавно на трассе Самбор – Ужгород, возле поселка Бориня Турковского района Львовской области, 21-летний водитель автомобиля "ГАЗ-66" не справился с управлением и столкнулся с автобусом Mercedes сообщением Турка – Лихоборы.

А в Бердянске произошла крупная авария с участием пассажирского автобуса, в которой погибли два человека. Позже выяснилось, что трое пострадавших жили в окрестных селах и работали в Бердянске.

Ранее ДТП с маршруткой в Запорожье, которая перевернулась на улице Днепровское шоссе, произошло во время попытки обгона на большой скорости.
ДТП, водитель, столкновение, Волынь Луцк

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Источник:

"Сегодня"

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