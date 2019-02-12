Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,06
30,6
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Одна на всю страну: 93-летняя пенсионерка из Львовской области с легкостью садится в шпагат

Вчера, 15:11

Надежда Шарыгина официально признана самой гибкой бабушкой нашей страны

Фото: Facebook
Одна на всю страну: 93-летняя пенсионерка из Львовской области с легкостью садится в шпагат //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2c5/3a1/5c62c53a199b1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2c5/3a1/5c62c53a199b1.jpg Запад Надежда Шарыгина официально признана самой гибкой бабушкой нашей страны

Жительница Львовской области – 93-летня Надежда Шарыгина из райцентра Каменка-Бугская оказалась самой гибкой пенсионеркой в нашей стране, выполнив продольный шпагат. Об этом сообщают на официальной странице Национального реестра рекордов в Facebook.


"Надежда Шарыгина отныне официально признана самой гибкой бабушкой Украины. Она выполнила продольный шпагат в 93 года. Еще немного,  и ей можно будет претендовать на место в Книге Рекордов Гиннеса, где зафиксировано выполнение шпагата в возрасте 95 лет", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Полтавской областной больнице трудится врач, которому исполнилось 99 лет . Максим Дудченко до сих пор ходит на работу пешком и никогда не опаздывает – он консультирует пациентов и обучает студентов, а журналистам "Сегодня" медик раскрыл секреты своего долголетия.

Также сообщалось  об украинском долгожителе Михаиле Лукьяновиче Бурчине. Житель небольшого села  Вивня Стрыйского района Львовской области. Мужчина никогда в жизни не пил спиртного, а сейчас предпочитает принимать в пищу различные каши.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег рекорд, бабушка, пенсионерка, шпагат

Вы сейчас просматриваете новость " Одна на всю страну: 93-летняя пенсионерка из Львовской области с легкостью садится в шпагат". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Буче установили рекорд по количеству кормушек для птиц

21 января, 16:05

Активисты пытаются подкормить птиц в зимние морозы

В Сумской области пенсионерка дважды за неделю обокрала супермаркет

12 января, 04:10

70-летняя жительница Шостки вынесла из магазина алкоголя, продуктов питания и сладостей на 900 гривен

Украинец, который не боится возраста: 88-летний штангист продолжает побеждать

27 декабря 2018, 12:17

Ветеран-тяжеловес из Киевской области намерен побить рекорд

''Хочу помочь выиграть войну!'': 90-летняя украинка пожертвовала 10 тыс. долларов армии

27 декабря 2018, 06:39

Перечисленные средства они потратят на помощь бригадам, чьи пункты постоянной дислокации (ППД) находятся в Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Закарпатской областях

99-летней бабушке помогли подобрать слово, обозначающие работу ее внучки

20 декабря 2018, 09:00

Старушке подыскали наиболее подходящий вариант перевода  

В Житомире пенсионерка разоблачила мошенника

30 января, 20:46

Телефонные мошенники атакуют житомирских пенсионеров

Эвелина Бледанс показала на отдыхе роскошную фигуру

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

Горбулин резко высказался о Зеленском-президенте

Лукашенко строит военные дороги к Украине: Беларусь запаниковала

Пенсионеров будут лишать пенсий: стало известно, в каких случаях

Фарион набросилась на Зеленского и Вакарчука

Льготникам перестали выдавать "карточку киевлянина": что известно

Украинскую журналистку со скандалом выгнали из студии росТВ
Загрузка...

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Сегодня, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

Вчера, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

Вчера, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Трудовая миграция в Украину: кто к нам едет и зачем стране мигранты

11 февраля, 07:39

В Украину готовы приехать трудовые мигранты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Идеальный вес женщины (таблица)

Пришел весь район, пришла вся школа. Как в Москве хоронили Децла