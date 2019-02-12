Одна на всю страну: 93-летняя пенсионерка из Львовской области с легкостью садится в шпагат

Надежда Шарыгина официально признана самой гибкой бабушкой нашей страны

Фото: Facebook

Одна на всю страну: 93-летняя пенсионерка из Львовской области с легкостью садится в шпагат //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2c5/3a1/5c62c53a199b1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2c5/3a1/5c62c53a199b1.jpg 2019-02-12T15:11:00+02:00 Запад Надежда Шарыгина официально признана самой гибкой бабушкой нашей страны











Жительница Львовской области – 93-летня Надежда Шарыгина из райцентра Каменка-Бугская оказалась самой гибкой пенсионеркой в нашей стране, выполнив продольный шпагат. Об этом сообщают на официальной странице Национального реестра рекордов в Facebook.



"Надежда Шарыгина отныне официально признана самой гибкой бабушкой Украины. Она выполнила продольный шпагат в 93 года. Еще немного, и ей можно будет претендовать на место в Книге Рекордов Гиннеса, где зафиксировано выполнение шпагата в возрасте 95 лет", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Полтавской областной больнице трудится врач, которому исполнилось 99 лет . Максим Дудченко до сих пор ходит на работу пешком и никогда не опаздывает – он консультирует пациентов и обучает студентов, а журналистам "Сегодня" медик раскрыл секреты своего долголетия.

Также сообщалось об украинском долгожителе Михаиле Лукьяновиче Бурчине. Житель небольшого села Вивня Стрыйского района Львовской области. Мужчина никогда в жизни не пил спиртного, а сейчас предпочитает принимать в пищу различные каши.

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