Одно тело, но две головы: в Черновцах родились сиамские близнецы

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В Черновцах 28 сентября в больнице родились сиамские близнецы. Об этом сообщил главный врач роддома №2 Альберт Курицын.

По словам медика, у девочек одно тело, но две головы. А у роженицы, жительницы Черновицкой области, это была первая беременность. Врач отметил, что сиамские близнецы были диагностированы еще внутриутробно.

"Однако женщина по собственным убеждениям в свое время отказалась от прерывания беременности", – сказал главврач.

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Он добавил, что женщина готовилась к родам в Киеве, однако их пришлось принимать в Черновицкой больнице. Роды начались преждевременно, в 33 неделю беременности.

Врач отметил, что этот случай является редким не только для Украины, но и для мира.

"Хоть я и давно работают, мне не приходилось встречаться с такой патологией", – сообщил Альберт Курицын.

Сейчас сиамские близнецы находятся в родильном доме на улице Ровенской, однако медики готовят их к перевозке в детскую больницу.

Ранее мы писали, что австралийские хирурги подарили сиамским близнецам из Бутана новую жизнь, успешно разделив их в одной из клиник Мельбурна. Две девочки родились, имея одну печень, брюшную полость и частично сросшиеся грудные клетки.

Кроме этого, британские врачи разделили сиамских сестер-близнецов , сросшихся головами. Операции, которые стали одними из самых сложных в истории медицины, девочкам проводили в несколько этапов.

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