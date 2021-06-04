Дети теряли сознание. Во Львове похоронили погибшего во время экскурсии мальчика (фото)

Проводить в последний путь школьника собралось очень много людей – родные, учителя и одноклассники мальчика, а также неравнодушные местные жители

Во Львове сегодня, 4 июня, похоронили 12-летнего Артема, который погиб во время школьной экскурсии на водопаде Каменка. Во время церемонии несколько детей потеряли сознание, их выводили из церкви, поили водой, давали нюхать нашатырь. Одной девочке пришлось вызвать скорую помощь.

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Прощание со школьником прошло в храме Благовещения Пресвятой Богородицы, сообщает "УНИАН". Отмечается, что людей было много.

Церемония прощания состоялась 4 июня. Фото: Мирослава Бзикадзе

Родители Артема и сестренка вели себя спокойно, плакали, мама прижимала к груди мягкую игрушку – очевидно, любимую ее покойного сына.

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Мальчик погиб на второй день после своего дня рождения – 1 июня ему исполнилось 12 лет.

Мальчик погиб на второй день после своего дня рождения. Фото: Мирослава Бзикадзе В тренде "Кернес жив". Харьковчанин убрал тату на лице в память о мэре – видео

Напомним, 2 июня мальчик, 2009 года рождения, подошел близко к водопаду, поскользнулся и упал в воду, в результате чего получил травму. Спасатели с помощью бензопилы разрезали дерево, за которое зацепился ребенок, освободили и с помощью спасательных веревок вытащили на берег, где передали медикам.

К сожалению, реанимационные мероприятия не помогли. Медики констатировали смерть.

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Кроме того, ранее в Запорожье девочку убило деревянной скульптурой.

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