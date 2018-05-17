Офицера полиции из Хмельницкой области "повязали" на крупной взятке
Подполковник за деньги обещал помочь с закрытием уголовного производства в отношении военнослужащего и двух его сослуживцев
В Хмельницкой области на взятке задержали 39-летнего подполковника полиции. Об этом сообщает в Facebook военный прокурор Западного региона Украины Олег Сенюк.
"За 2500 долларов офицер, он же и.о. заместителя начальника – начальник следственного отдела Каменец-Подольского ОП ГУ Нацполиции в Хмельницкой области должен был помочь с закрытием уголовного производства в отношении военнослужащего и двух его сослуживцев", – сказано в сообщении.
Полную сумму взятки обнаружили и изъяли во время проведения обыска по месту жительства фигуранта дела. Теперь решается вопрос о сообщении ему о подозрении, избрании задержанному меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.
За совершенное коррупционеру грозит до 10 лет лишения свободы и конфискация имущества.
Напомним, не так давно двое чиновников Управления Государственной службы труда Украины в Хмельницкой области попались на взятке. установлено, что чиновники наладили схему вымогательства денег с частного учебного центра, расположенного на территории Хмельницкой области, за проведение проверок знаний по вопросам охраны труда.
Ранее в Хмельницкой области поймали на взятках командира и его заместителя одной из воинских частей. Правоохранители установили, что более полугода должностные лица получали ежемесячную "дань" от коммерсанта за деятельность нелегальных торговых точек на территории, прилегающей к воинской части.
Также в Хмельницкой области руководитель одного из отделов областного управления ГМС требовал взятку за ускорение оформления загранпаспортов.
Вы сейчас просматриваете новость "Офицера полиции из Хмельницкой области "повязали" на крупной взятке ". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"