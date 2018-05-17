Офицера полиции из Хмельницкой области "повязали" на крупной взятке

Подполковник за деньги обещал помочь с закрытием уголовного производства в отношении военнослужащего и двух его сослуживцев

В Хмельницкой области на взятке задержали 39-летнего подполковника полиции. Об этом сообщает в Facebook военный прокурор Западного региона Украины Олег Сенюк.

"За 2500 долларов офицер, он же и.о. заместителя начальника – начальник следственного отдела Каменец-Подольского ОП ГУ Нацполиции в Хмельницкой области должен был помочь с закрытием уголовного производства в отношении военнослужащего и двух его сослуживцев", – сказано в сообщении.

Полную сумму взятки обнаружили и изъяли во время проведения обыска по месту жительства фигуранта дела. Теперь решается вопрос о сообщении ему о подозрении, избрании задержанному меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

За совершенное коррупционеру грозит до 10 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Напомним, не так давно двое чиновников Управления Государственной службы труда Украины в Хмельницкой области попались на взятке. установлено, что чиновники наладили схему вымогательства денег с частного учебного центра, расположенного на территории Хмельницкой области, за проведение проверок знаний по вопросам охраны труда.

Ранее в Хмельницкой области поймали на взятках командира и его заместителя одной из воинских частей. Правоохранители установили, что более полугода должностные лица получали ежемесячную "дань" от коммерсанта за деятельность нелегальных торговых точек на территории, прилегающей к воинской части.

Также в Хмельницкой области руководитель одного из отделов областного управления ГМС требовал взятку за ускорение оформления загранпаспортов.