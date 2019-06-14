Оглашен приговор экс-главе РГА на Закарпатье, сбившему насмерть двух женщин

Суд дал ему семь лет

Виктор Олефир в суде. Фото: Mukachevo.net.

Бывший глава Перечинской РГА (Закарпатская область) Виктор Олефир, совершивший ДТП, в котором погибли две женщины, приговорен к семи годам лишения свободы.

Такое решение принял сегодня Перечинский районный суд.

Срок наказания исчисляется с момента задержания обвиняемого.

Как сообщает Mukachevo.net, прокуратура просила 10 лет для экс-главы Перечинской РГА.

Напомним, ДТП произошло поздно вечером 13 июля 2018 г. на улице Октябрьской в Перечине Закарпатской области. Глава Перечинской райгосадминистрации Виктор Олефир, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на двух жительниц Перечина в возрасте 71 и 56 лет. Одна из них скончалась в реанимации в тот же день, а вскоре умерла и вторая.

16 июля 2018 г. В.Олефир был арестован.

Как сообщалось,виновники страшного ДТП в Сумах Елена Зайцева и Евгений Дронов, получившие по 10 лет, обжаловали свой приговор.

Также мы сообщали, что в Харькове возобновят следствие против экспертов, определявших скорость автомобиля Е.Зайцевой в октябре 2017 года. Расследование было возобновлено по настоянию защиты второго фигуранта дела Г. Дронова.

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