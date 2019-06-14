Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Оглашен приговор экс-главе РГА на Закарпатье, сбившему насмерть двух женщин

14 июня, 18:52

Суд дал ему семь лет

Виктор Олефир в суде. Фото: Mukachevo.net
Виктор Олефир в суде. Фото: Mukachevo.net.

Бывший глава Перечинской РГА (Закарпатская область) Виктор Олефир, совершивший ДТП, в котором погибли две женщины, приговорен к семи годам лишения свободы.

Такое решение принял сегодня Перечинский районный суд.

Срок наказания исчисляется с момента задержания обвиняемого.

Как сообщает Mukachevo.net, прокуратура просила 10 лет для экс-главы Перечинской РГА.

Напомним, ДТП произошло поздно вечером 13 июля 2018 г. на улице Октябрьской в Перечине Закарпатской области. Глава Перечинской райгосадминистрации Виктор Олефир, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на двух жительниц Перечина в возрасте 71 и 56 лет. Одна из них скончалась в реанимации в тот же день, а вскоре умерла и вторая.

16 июля 2018 г.  В.Олефир был арестован.

Как сообщалось,виновники страшного ДТП в Сумах Елена Зайцева и Евгений Дронов, получившие по 10 лет, обжаловали свой приговор.

Также мы сообщали, что в Харькове возобновят следствие против экспертов, определявших скорость автомобиля Е.Зайцевой в октябре 2017 года. Расследование было возобновлено по настоянию защиты второго фигуранта дела Г. Дронова.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ДТП, суд, Закарпатье, приговор, рга, Олефир

Вы сейчас просматриваете новость " Оглашен приговор экс-главе РГА на Закарпатье, сбившему насмерть двух женщин". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полиция отправила в суд дело об убийстве 22-летнего участкового под Киевом

Сегодня, 15:25

Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы

В Польше скончалась четвертая жертва ДТП с украинцами

Сегодня, 14:54

В больнице умер 19-летний пострадавший

В Кропивницком семья сбитой насмерть женщины требует наказать водителя

Сегодня, 12:05

После наезда пьяный мужчина бросил жертву на произвол судьбы и пытался убежать

Отец "янтарного" прокурора получил реальный срок за смертельное ДТП

12 июня, 09:39

Ранее он был осужден условно

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка

Тест на вербальный интеллект, который проходят только эрудиты

Зеленский потроллил Ляшко и высмеял украинских чиновников

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Чем на самом деле завершились переговоры Кучмы в Минске

Что делать дачникам и садоводам, если жара затянется?

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото

Выплаты в Украине: сколько получают пенсионеры, раскрыта правда

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Связанные одной нитью: Трамп и Дуда "объединились"

Вчера, 17:07

Паутина между Трампом и Дудой – хороший знак, считают пользователи соцсетей

Как пережить наступающую жару: советы врачей и расценки

Вчера, 07:00

За окном +35. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий

Нестабильный газовый тариф: с чем подойдем к отопительному сезону

12 июня, 07:51

С мая в каждой области – свой тариф на газ. В некоторых удешевление в мае составило всего 1 копейку

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

12 июня, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

12 июня, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Решение Зеленского по Донбассу: появилась первая реакция Кремля

На остановках, в квартирах: В Мариуполе нашествие змей

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь