Охранники увольняются после первого дежурства. Что скрывает Доминиканский собор во Львове

Доминиканский собор, который находится в центре Львова, как и каждый старинный европейский город, может похвастаться не только большой историей, но и многочисленными загадками и легендами.
"Сегодня" узнали, какие легенды ходят о соборе.
Будущий дом знаменитого львовского привидения и по совместительству памятник архитектуры национального значения был заложен в 1749 году. Строили храм за счет гетмана Юзефа Потоцкого и окончательно завершили в 1764-м.
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До Второй мировой войны храм был главным собором римско-католического монастыря ордена доминиканцев, а в советские времена там был музей истории религии. Сейчас собор принадлежит местной греко-католической общине.
Ночью собор "оживает"
Как пишет "Український тиждень", большинство ночных охранников увольнялось после первого же дежурства. По их словам, ровно в полночь здесь начинают твориться странные вещи.
В пустом темном соборе слышны громкие богослужения, а хорошая акустика помещения усиливает звуки пения потустороннего хора. Эти службы проходят регулярно и длятся не менее трех часов.
Кроме того, в библиотеке собора с полок часто падают плотно утрамбованные книги, а из замурованной комнаты целую ночь выстукивает печатная машинка.
Также есть и виновник всех ночных действий – призрак монаха-доминиканца, который иногда попадается на глаза напуганным охранникам. Полупрозрачная фигура в белом плаще продолжает заниматься привычными при жизни делами, так и не осознав, что давно уже является частью загробного мира.
Одной из самых ярких является легенда о княжеской Констанции, которая в 13 веке пригласила в дом во Львове священнослужителей-доминиканцев. Для них был специально соорудили доминиканский костел, в котором проходили служения. Он функционировал несколько лет и сгорел во время пожара. Позже на том же месте был построен готический собор.
Доминикан Гусман, творец ордена в сне видел ангела, вещавшего о рождении существа, от которого будут сожжены все враги веры. С тех пор главным гербом доминиканцев выступает собака, которая держит в зубах факел. Доминиканский монастырь украшает этот герб.
Подземелья собора
Специалисты полагают, что подземельями могут быть фрагменты дворца князя Льва.
После постройки собора в подземелье переместилась самая знаменитая часть жизни доминиканцев: здесь проводили пытки заключенных ведьм и еретиков. А в эпоху Возрождения там располагались захоронения знатных горожан Львова.
По одной из версий, странные явления наблюдают в храме последние несколько десятилетий с тех пор, как под храмом нашли и расчистили эти подземелья. Говорят, что именно оттуда приходит призрак в белом плаще и с черным крестом в руках. Уверяют, что он дружелюбен и никого не занимает.
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