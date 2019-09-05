"Окупанты": во Львове разрисовали памятник времен СССР

Инцидент произошел на Марсовом поле, где похоронены советские солдаты и военнслужащие НКВД

Во Львове сегодня, 5 сентября, около восьми часов утра в полицию поступило сообщение, что на Марсовом поле, неизвестные нанесли надписи на мемориал. Полицейские установили, что вокруг "Ордена Отечественной войны" времен СССР красной краской нанесены надписи "Окупанты", "Серп и молот – смерть и голод", а также советская символика. По факту проводится проверка.

Добавим, что Марсовое поле – советский военный мемориал во Львове. Расположен на улице Мечникова, примыкает с севера к Лычаковскому кладбищу. Изначально это место было частью военного кладбища воинов австрийской армии и союзников, павших в Первой мировой войне. В 1946-1947 годах всех похороненных эксгумировали, и на этом месте создали кладбище солдат Советской армии, павших во Второй мировой войне и войск НКВД, погибших во время карательных операций против мирного населения Галичины, и в боях с отделами УПА.

Напомним, недавно во Львове на территории музея "Лычаковское кладбище" на Холме Славы похитили бронзовый барельеф с могилы советского диверсанта Николая Кузнецова.

Ранее в Польше, на кладбище в селе Фредрополь в Подкарпатском воеводстве, что недалеко от польско-украинской границы, неизвестные осквернили памятный крест, на котором установлена таблица с фамилиями членов украинского подполья из этого села.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram