"Он заметил диверсантов и хотел открыть огонь": пдробности гибели бойца из Львовской области

Побратимы вспоминают, что Владимир Салитра был очень бесстрашным и специалистом на все руки

Фото: Facebook

В зоне проведения ООС, вчера, 11 июля, около 23:30, в районе населенного пункта Тарамчук, вследствие поражения вражеским снайпером, погиб военнослужащий 24 ОМБр – старший солдат Салитра Владимир Богданович.

"Старший солдат Салитра, будучи заместителем командира боевой машины, осуществлял боевое дежурство на наблюдательном посту. Вследствие плохих погодных условий, были решено усилить бдительность, из-за возможной деятельность диверсионно-разведывательных групп противника", – сообщает пресс-служба 24-ОМБр.

Владимир, как опытный военнослужащий, первым заметил подозрительное движение в направлении собственных позиций и получил разрешение на открытие огня, чтобы предотвратить проникновение диверсантов. Именно в этот момент, вражеский снайпер, очевидно прикрывая вылазку ДРГ, имея на вооружении новейшие тепловизионные прицелы российского производства, выстрелил из снайперской винтовки калибра 12,7 мм. в бойницу, где находился Владимир Богданович. Характер ранения оказался несовместимым с жизнью.

Добавим, Салитра Владимир Богданович родился 24 июля 1989 года. Через двенадцать дней Владимиру могло исполниться 30 лет Проживал в с.Волица, Жовковского района Львовской области. В ноябре 2016 поступил в ряды Королевской бригады.

"Очень бесстрашный, специалист на все руки, работящий, владел всеми средствами и оружием. И, если честно – один из лучших. Как раз 2 дня тому назад я подал его к награде, потому что он - один из самых достойных в подразделении был. Не успели...", - говорит командир роты, в которой проходил службу Владимир.

Напомним, за прошлые сутки, 11 июля, на Донбассе пророссийские боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

10 июля на Донбассе боевики 42 раза обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Один военнослужащий погиб, семеро получили ранения и двое – боевые травмы.

А недавно 9 июля вооруженные формирования Российской Федерации 27 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз – с применением запрещенных "Минском" артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

В тот же день в поселке Южном боевики обстреляли съемочную группу "Сегодня". Наши военные журналисты пытались попасть в населенный пункт, который накануне оккупанты атаковали из артиллерии. Враг заметил передвижения и открыл огонь на поражение.

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