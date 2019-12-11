"Оно" на улицах Мукачево: неизвестный в костюме клоуна терроризирует прохожих (видео)

В Мукачево неизвестный в костюме клоуна из фильма ужасов разгуливает по городу, подстерегает прохожих, преследует и пугает. Горожане возмущены глупыми выходками и просят полицию найти шутника. Ведь последствия этих развлечений могут быть и печальными.

Возможно, острая реакция жителей города связана с тем, что в Украине участились случаи нападения на прохожих и внезапной агрессии на улицах. Так, ранее новости "Сегодня" писали, что в Киеве на Русановке невменяемый мужчина нападает на женщин. Прокуратура ходатайствовала в суде о применении к нему принудительных мер медицинского характера, так как ранее его отпустили под личное обязательство. При этом в пабликах Русановки в Facebook местные жители сообщают о нападениях еще с конца лета.

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Мы пытались выяснить, почему не могут обезвредить преступника и как защититься в случае нападения на улице. В опасных ситуациях старайтесь держать дистанцию или имитируйте телефонный звонок – это может отпугнуть преследователя, советует инструктор по самообороне. Если на вас набросились, прежде всего защищайте голову.

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