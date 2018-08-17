Опасные игры: в Ровно ребенок получил смертельный удар током

Дети играли возле трансформаторной будки, один из мальчиков случайно взялся за провод

В Ровно семилетний ребенок получил смертельный удар током. Об этом сообщают в Нацполиции.

"16 августа, около двух дня в полицию сообщили медики областной детской больницы о смерти мальчика, который получил поражение электрическим током на улице Киевская областного центра", сказано в сообщении.

По предварительной информации двое детей, семи и четырех лет, играли на улице возле трансформаторной станции, расположенной во дворе многоэтажек. Старший из мальчиков взялся за провод с поврежденной изоляцией, и его ударило током. Его доставили в больницу. Несмотря на принятые реанимационные мероприятия его жизнь спасти не удалось.

В полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее в городе Дрогобыч Львовской области умер 10-летний ребенок. По предварительной информации, причиной гибели стал удар током.

А в Тернополе подросток залез на поезд и получил мощный удар током.

Также мы писали, что в поселке Подгородном, что под Днепром, шестилетняя девочка погибла от удара током, когда коснулась металлической части лестницы. Ребенка доставили в днепровскую больницу № 6, где он вскоре скончался.