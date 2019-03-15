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Операция Long Way: на западной границе перекрыли международный трафик переправки нелегалов

Сегодня, 13:11

В спецоперации участвовали правоохранители Украины, Чехии, Словакии и Польши

Фото: пресс-служба прокуратуры
Операция Long Way: на западной границе перекрыли международный трафик переправки нелегалов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b87/482/5c8b87482198f.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b87/482/5c8b87482198f.png Запад В спецоперации участвовали правоохранители Украины, Чехии, Словакии и Польши

Правоохранители Украины, Чехии, Словакии и Польши ликвидировали трансграничную преступную группировку в составе около 35 человек, куда входили граждане Украины, Узбекистана, Вьетнама, Словакии и Беларуси.

Злоумышленники незаконно переправляли выходцев из стран Юго-Восточной Азии через госграницу Украины в Словакию, Польшу и Венгрию, с целью их последующей доставки в Германию. Об этом сообщают в прокуратуре Закарпатья.

"Схема действовала следующим образом: группы нелегальных мигрантов формировались в  Киеве и Одессе, после чего скрыто перевозились в Закарпатье для переправки местными проводниками через  границу Украины в соседние страны. Оттуда, нелегалов транзитом перевозили через территорию Словакии, Польши, Чехии в столицу Германии – Берлин и город Дрезден", – сказано в сообщении.

В целом, задокументировано 13 эпизодов незаконной переправки мигрантов, преимущественно граждан Вьетнама и Бангладеш. Общее количество нелегальных мигрантов – более 70 человек.

На днях были задержаны организаторы и пособники преступной группы. Также проведен ряд обысков, в частности, по семи  адресам проживания фигурантов в  Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях. Большинство из них скрывалась за пределами Украины.

В ходе обысков  изъяли значительное количество наркотических веществ, незарегистрированное оружие, деньги, мобильные телефоны, сим-карты, маскировочная одежда.

Параллельно, на территории Чехии задержали 12 членов указанной группировки, из которых – восемь граждан Украины, три гражданина Узбекистана и один гражданин Казахстана.

Напомним, не так давно давно  во Львовской области задержали большую группу нелегалов. Мигранты из Ирака и Турции, среди которых были женщины и дети, пытались пробраться в Польшу, а затем – в страны Европы.

Также пограничники Львовского отряда ночью задержали семь  нелегальных мигрантов, которые, по словам самих нарушителей госграницы, являются гражданами Сирии и Ирака.

Ранее в Греции задержали 148 граждан Украины, 132 из них – по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов. По законам Греции, за перевозку нелегальных мигрантов предусмотрено до 25 лет лишения свободы.

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Тег Польша, Закарпатье, граница, нелегалы

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