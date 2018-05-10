Оползень на Закарпатье "похоронил" три дома, легковушку и повредил газопровод

Рядом с местом происшествия расположен щебневый карьер, который мог повлиять на смещение земляной массы

В селе Кольчино Мукачевского района, сегодня, 10 мая, около 9:05, произошел оползень. Об этом сообщают в ГСЧС Закарпатской области.

Огромная земляная масса, двинулась с горы, разрушила два жилых дома и накрыла легковой автомобиль "Таврия". Еще один, третий дом, получил частичные повреждения.

"Сейчас на месте работают спасатели, геодезисты и другие службы. Предварительно жертв и пострадавших нет, люди заблаговременно вышли из домов", – сообщает Геннадий Москаль на собственном сайте.

Как выяснилось, с противоположной стороны горы расположен карьер по добыче щебня, и сейчас специалисты выясняют, насколько земляные работы повлияли на формирование смещения земли.

"Также в результате оползня поврежден газопровод среднего давления диаметром 57 мм. В результате аварии без газоснабжения временно остаются 157 домохозяйств. Об его восстановлении будет сообщено дополнительно", – сообщают в компании "Закарпатгаз".

Напомним, недавно в высокогорном селе Билын Раховского района произошел оползень. Масса переувлажненной почвы, сошедшая с крутого склона, частично перекрыла автотрассу национального значения "Мукачево – Рогатин".

Также мы писали, что на Закарпатье в марте этого года на автодороге областного значения Тячев -Усть-Черная – Дубовое (между населенными пунктами Нересница и Ганичи Тячевского района) произошел сход селевого потока и каменной породы, протяженностью около 10 метров.