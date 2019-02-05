Опухоль весом с пациента удалили медики в Ровно

Опухоль настолько мешала женщине, что та не могла ходить и есть

Опухоль весом с пациента удалили медики в Ровно 2019-02-05T05:46:00+02:00 Запад Опухоль настолько мешала женщине, что та не могла ходить и есть

Медики Ровно спасли больную, вырезав фиброму в 30 килограммов. Такие образования доброкачественные и злокачественные встречаются крайне редко. Но опухоль настолько мешала женщине, что та не могла ходить и есть.

72-летняя Вера Дмитриевна показывает, как опухоль изуродовала ей ноги. И сейчас пенсионерка хоть медленно, но передвигается; может сама, без помощи, готовить есть и постирать.

"Опухоль печень мне сдула. Я совсем нагнуться не могла. Благодарю Бога. Ну немножко поправилась", – рассказывает пациентка Вера Савчук.

До операции госпожа Вера весила 68 килограммов. 30 из них вес самой опухоли.

В медучреждение больная попала в тяжелом состоянии: не могла ни ходить, ни есть. Опухоль настолько разрослась, что достигла веса женщины.

Огромную кисту яичника ровенские врачи удаляли пять часов подряд.

"Она исказила работу большинства органов брюшной полости и малого таза. Женщина поступила с ужасной анемией, истощена. С лимфостазом, отеками и трофическими язвами", – рассказывает хирург Светлана Орешко.

Операция прошла успешно. И хирурги противоопухолевого центра были шокированы.

"А где же она была до этого 5 лет? 5 лет назад эту опухоль, не злокачественную, можно было бы прооперировать в плановом порядке, спокойно, без вреда для здоровья, которое она получила за эти 5 лет", – возмущается главный врач Ровенского противоопухолевого центра Григорий Максимьяк.

Не шла к медикам, потому что не было денег на лечение. Об этом госпожа Вера рассказала в программе "Говорит Украина", куда обратилась за помощью. Потому что дети с больной матерью не общаются – не нашли общий язык с отчимом. С одним сыном мать увиделась только в студии ток-шоу.

После программы женщине устроили обследование в столичной клинике. Оперировали уже в Киеве.

Но после операции пенсионерка строит планы на весну – будут садить с мужем овощи и побелят дом. Об этом, без помощи врачей, которых считает своими спасителями, Вера Дмитриевна и не мечтала.

"Передайте им благодарность. Я не знаю, как мне дальше будет. Сейчас я хоть лягу и посплю", – говорит пенсионерка.

Напомним, впервые в Украине вместо ампутации сформировали ногу мальчику из его же костей. Уже после операции Назара в этой больнице спасли руку одному пациенту и ногу другому.

Ранее мы писали, что в Харькове начали возводить современный онкоцентр. По плану в комплексе обустроят палаты на 510 койко-мест и поликлинику.

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Также напомним, что известную телеведущую-девушку вице-премьера Розенко прооперировали. Елена-Кристина Лебедь перенесла операцию.

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