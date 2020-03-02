Опять захотел покататься: в Ровно подросток угнал маршрутку второй раз

Правоохранители в Ровно задержали 16-летнего парня, который второй раз за неделю угнал маршрутку. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

На этот раз подросток угнал маршрутку номер 66, которая была припаркована на улице Курчатова.

"Житель села Малый Алексин Ровенского района зашел на территорию стоянки по улице Курчатова областного центра. Нажав аварийное открывание дверей, проник в маршрутку, где нашел ключи под солнцезащитным козырьком", – говорится в сообщении.

Реклама

Несовершеннолетнего злоумышленника из СМИ узнал 20-летний житель. Он заметил подростка, когда тот заправлял маршрутку, и сообщил в полицию.

На улице Князя Владимира патрульные остановили похищенный автобус. Подросток был трезв и объяснил полицейским, что просто снова захотел покататься.

В тренде Снайперский огонь и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

Полиция начала уголовное производство по статье "Незаконное завладение транспортом". Следователи будут ходатайствовать в суде об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Подростку также назначат судебно-психиатрическую экспертизу, поскольку он стоит на учете у врача.

Напомним, мы писали, как 15-летний парень в Киеве угнал автомобиль, устроил ДТП и сбежал с места аварии.

Кроме того, в Одессе 12-летний "рецидивист" угнал иномарку.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама