Оружие, наркотики и янтарь: в Ровенской области задержали опасную банду

В Ровенской области в ходе спецоперации задержали четырех человек, причастных к незаконному обороту наркотиков.
"В районном центр Костополь арестовали 30-летнего местного жителя, который продал около пяти доз метамфетамина за одну тысячу гривен. Аналогичную закупку полицейские зарегистрировали в июле этого года. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Известно, что он уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление, будучи в составе организованной преступной группы", – сообщают в полиции.
Кроме того, к распространению наркотиков оказались причастны еще двое местных жителей. У них дома изъяли четыре бумажных свертка с марихуаной, метамфетамин, вещества и оборудование для изготовления и употребления наркотиков.
Также задержали 28-летнюю ровенчанку, которая продала около 10 доз метамфетамина за 1800 гривен, и была хорошо знакома с предводителем "шайки" из Костополя.
А в квартире 34-летнего жителя Ровно, который частенько "сотрудничал" с этой женщиной, правоохранители обнаружили дымовую шашку, гранату "Ф-1" с запалом и 15,5 кг янтаря различной фракции.
По этим фактам тоже начаты и продолжаются досудебные расследования.
Напомним, недавно на Буковине разоблачили группу полицейских, которые продавали наркотики и фальсифицированный алкоголь.
Ранее в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.
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