Оружие, наркотики, валюта: два брата с Прикарпатья сколотили опасную банду

Сегодня, 16:40

Стоимость наркотических таблеток, изъятых дома у злоумышленников, составляет 900 тысяч


После обысков. Фото: Нацполиция

После обысков. Фото: Нацполиция

После обысков. Фото: Нацполиция

После обысков. Фото: Нацполиция

На Прикарпатье задержали группу наркоторговцев – двое братьев из Калуша наладили масштабный сбыт синтетических наркотиков и производство марихуаны.

"Во время обысков жилья, которое снимали злоумышленники, правоохранители изъяли марихуану и партию из трех тысяч таблеток "Субитекс". Стоимость этого наркосодержащего препарата на "черном рынке" составляет почти 900 тысяч гривен", – сообщают в полиции.

Также полицейские  обнаружили десять гранат РГД-5, четыре пистолета разных марок и наличные в сумме более 100 тысяч гривен.

Кроме того, в одном из сел района ликвидировали созданную злоумышленниками нарколабораторию, где выращивали каннабис.

Напомним, недавно на Закарпатье в Мукачево со стрельбой задержали опасного преступника. У задержанных изъяли крупную партию наркотических средств, а также огнестрельное и холодное оружие. Во время задержания один из наркоторговцев оказал сопротивление полицейским.

Ранее в Одессе задержали гражданина одной из балканских стран, который находился в розыске итальянского Интерпола за контрабанду тяжелых наркотиков. Злоумышленник скрывался от итальянских полицейских в разных странах, планировал наладить транзит кокаина и героина через Украину.
оружие, наркотики, Прикарпатье, каннабис

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"Сегодня"

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