Українська
$ 28,36
33,63
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

"Ошибся" на два миллиона: чиновника Минобороны будут судить

23 ноября, 14:59

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Он плохо проверил документы на покупку противогазов для Нацгвардии

Правоохранители во Львове завершили досудебное расследование в отношении бывшего замначальника военного представительства Минобороны Украины. Его подозревают в небрежном отношении к военной службе, повлекшем тяжкие последствия.

Реклама

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Отмечается, что военному представительству поручили определить договорную цену на противогазы для военных частей Нацгвардии Украины по фактическим затратам предприятия-изготовителя.

Подозреваемый плохо проверил предоставленные предприятием-производителем документы, в результате чего цена на изготовление противогазов были завышена. Государство переплатило более 2 млн гривен.

В тренде
Восток Украины засыпало снегом (фото)
Реклама

Во время досудебного расследования ущерб возмещен в полном объеме. За такое преступление бывшему военному грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Напомним, ранее мы писали, как чиновники хотели "заработать" на масках для армии.

Кроме того, недавно в Одессе на взятке поймали военного прокурора.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Львов чиновники Минобороны расследование ГБР
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение Кабмина
Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение КабминаУкраина
Кучма побеждает на выборах в Дрогобыче
Кучма побеждает на выборах в ДрогобычеУкраина
В Ивано-Франковске решили придерживаться карантина выходного дня
В Ивано-Франковске решили придерживаться карантина выходного дняЗапад
Во Львове пьяные полицейские избили двух ветеранов АТО
Во Львове пьяные полицейские избили двух ветеранов АТОЗапад
В Черновцах от коронавируса умер главврач больницы
В Черновцах от коронавируса умер главврач больницыЗапад
Как проходит карантин выходного дня в Ужгороде (фотофакт)
Как проходит карантин выходного дня в Ужгороде (фотофакт)Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять