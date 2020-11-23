"Ошибся" на два миллиона: чиновника Минобороны будут судить

Он плохо проверил документы на покупку противогазов для Нацгвардии

Правоохранители во Львове завершили досудебное расследование в отношении бывшего замначальника военного представительства Минобороны Украины. Его подозревают в небрежном отношении к военной службе, повлекшем тяжкие последствия.

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Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Отмечается, что военному представительству поручили определить договорную цену на противогазы для военных частей Нацгвардии Украины по фактическим затратам предприятия-изготовителя.

Подозреваемый плохо проверил предоставленные предприятием-производителем документы, в результате чего цена на изготовление противогазов были завышена. Государство переплатило более 2 млн гривен.

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Во время досудебного расследования ущерб возмещен в полном объеме. За такое преступление бывшему военному грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Напомним, ранее мы писали, как чиновники хотели "заработать" на масках для армии.

Кроме того, недавно в Одессе на взятке поймали военного прокурора.

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