От коронавируса умер председатель Всеукраинского совета церквей

Умершему епископу было 68 лет

В больнице Ужгорода, где ранее ужесточили карантин, умер старший епископ Украинской Евангельской Церкви, глава Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, Василий Райчинец, у которого диагностировали коронавирус.

Как сообщает газета "Слово о слове", священнослужителю было 68 лет.

"Сегодня Господь призвал в вечность Василия Федоровича Райчинца, старшего епископа Украинской Евангельской Церкви, Председателя Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Выражаем искренние соболезнования родным и церкви, которой Василий Федорович посвятил большую часть своей жизни", – говорится в сообщении.

По словам редактора издания, "причина смерти – подтвержденное заболевание коронавирусом".

Свои соболезнования родным и близким Василия Райчинца выразил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"С глубокой грустью узнал, что отошел к Богу … старший епископ Украинской Евангельской Церкви Василий Федорович Райчинец. Василь Федорович посвятил всю свою жизнь служению Богу и народу Украины, пользовался заслуженным авторитетом и уважением у священнослужителей и верующих, в чем я мог лично убедиться во время нашей встречи", - отметил глава Кабмина в своем Facebook.

Также соболезнования в Facebook выразил и Митрополит Православной церкви Украины Епифаний, заявивший, что разделяет горечь этой утраты.

Стоит отметить, что в украинском Минздраве заявили о подготовке больниц второй и третьей волны в трех областях с наибольшими показателями распространения коронавируса.

Напомним, ранее во Львове глава городского управления здравоохранения заявлял о том, что заполненность больниц, предназначенных для пациентов с коронавирусом, приблизилась к 95%.

Перед этим с подобным заявлением выступил мэр Ивано-Франковска: по его словам городские больницы приостановили прием пациентов с COVID-19 из-за нехватки мест, заболевших будут принимать областные медучреждения

Тем временем Всемирная организация здравоохранения внезапно изменила прогноз по второй волне коронавируса.

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