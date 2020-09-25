От коронавируса умерла депутат Львовского облсовета

Депутат Львовского областного совета Мирослава Лисна умерла от коронавируса.
Об этом утром 25 сентября сообщил председатель облсовета Александр Ганущин на своей странице в Facebook.
Мирослава Лисна родилась 30 мая 1953 года. Проживала в Пустомытах. В 2015 году президент Украины присвоил ей звание заслуженного работника образования.
Ранее была руководительницей отдела образования Пустомытовской районной государственной администрации, после этого методистом. На выборах в 2015 году прошла во Львовский областной совет.
Напомним, во Львове после длительного лечения от коронавируса умер главный специалист управления здравоохранения Львовского городского совета, педиатр Богдан Остальский.
Кроме того, коронавирус "пробрался" в две школы Львова. Заражение обнаружили у одного работника и одного ученика.
Новости "Сегодня" писали, что в городском совете Львова коронавирусной инфекцией заразились более 70 работников.
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