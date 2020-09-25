От коронавируса умерла депутат Львовского облсовета

Пять лет назад ей присвоили звание заслуженного работника образования

Депутат Львовского областного совета Мирослава Лисна умерла от коронавируса.

Об этом утром 25 сентября сообщил председатель облсовета Александр Ганущин на своей странице в Facebook.

Мирослава Лисна родилась 30 мая 1953 года. Проживала в Пустомытах. В 2015 году президент Украины присвоил ей звание заслуженного работника образования.

Ранее была руководительницей отдела образования Пустомытовской районной государственной администрации, после этого методистом. На выборах в 2015 году прошла во Львовский областной совет.

Напомним, во Львове после длительного лечения от коронавируса умер главный специалист управления здравоохранения Львовского городского совета, педиатр Богдан Остальский.

Кроме того, коронавирус "пробрался" в две школы Львова. Заражение обнаружили у одного работника и одного ученика.

Новости "Сегодня" писали, что в городском совете Львова коронавирусной инфекцией заразились более 70 работников.

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