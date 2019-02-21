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От пули снайпера в зоне ООС погиб боец из Тернопольской области

Сегодня, 16:37

У Василия Богоносюка остались две дочери

Фото: Facebook
От пули снайпера в зоне ООС погиб боец из Тернопольской области //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/eb7/25d/5c6eb725d48ce.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/eb7/25d/5c6eb725d48ce.jpg Запад У Василия Богоносюка остались две дочери

На Донбассе вчера, 20 февраля, около 17.00, погиб старший солдат Василий Богоносюк.  Он был родом из села Васильков Тернопольской области, служил в 24-отдельной механизированной бригаде. У погибшего осталась жена и двое детей – девочки в возрасте 17 и 15 лет. Об єтом сообщают в Чортковском райсовете.

"Боец находился на наблюдательном посту взводного опорного пункта и выполнял боевую задачу. Заметив движение со стороны врага, он заранее предупредил боевых побратимов и открыл огонь. Враг был остановлен, он отступил. Во время смены Василием позиции снайперская пуля ранила нашего защитника. Ему сразу оказали неотложную медицинскую помощь и эвакуировали в центральную районную больницу города Курахово", – сообщают в Минобороны.

Врачебно-сестринская бригада 66-го военно-медицинского госпиталя до последнего боролась за жизнь воина, дважды запускала после остановки сердце, но ранения оказались несовместимыми с жизнью.

За мужество и бдительность старшего солдата Богоносюка Василия Богдановича подано к награждению (посмертно).

Ранее сообщалось, что при выполнении выполнении боевого задания в рамках Операции объединенных сил на Донбассе погибли двое сотрудников Службы безопасности Украины, еще один получил ранение. Подполковника СБУ Руслана Муляра хоронили в  Тернополе на Микулинецком кладбище.

Ранее в Чортковском районе Тернопольской области прощались с 21-летним Иваном Сторчаком, который погиб на боевом задании в селе Водяное Донецкой области. Боец служил наводчиком пулеметного взвода 3-й мотопехотной роты одной из воинских частей.

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Тег Тернополь, солдат, снайпер, пуля

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