От пули снайпера в зоне ООС погиб боец из Тернопольской области
У Василия Богоносюка остались две дочери
На Донбассе вчера, 20 февраля, около 17.00, погиб старший солдат Василий Богоносюк. Он был родом из села Васильков Тернопольской области, служил в 24-отдельной механизированной бригаде. У погибшего осталась жена и двое детей – девочки в возрасте 17 и 15 лет. Об єтом сообщают в Чортковском райсовете.
"Боец находился на наблюдательном посту взводного опорного пункта и выполнял боевую задачу. Заметив движение со стороны врага, он заранее предупредил боевых побратимов и открыл огонь. Враг был остановлен, он отступил. Во время смены Василием позиции снайперская пуля ранила нашего защитника. Ему сразу оказали неотложную медицинскую помощь и эвакуировали в центральную районную больницу города Курахово", – сообщают в Минобороны.
Врачебно-сестринская бригада 66-го военно-медицинского госпиталя до последнего боролась за жизнь воина, дважды запускала после остановки сердце, но ранения оказались несовместимыми с жизнью.
За мужество и бдительность старшего солдата Богоносюка Василия Богдановича подано к награждению (посмертно).
Ранее сообщалось, что при выполнении выполнении боевого задания в рамках Операции объединенных сил на Донбассе погибли двое сотрудников Службы безопасности Украины, еще один получил ранение. Подполковника СБУ Руслана Муляра хоронили в Тернополе на Микулинецком кладбище.
Ранее в Чортковском районе Тернопольской области прощались с 21-летним Иваном Сторчаком, который погиб на боевом задании в селе Водяное Донецкой области. Боец служил наводчиком пулеметного взвода 3-й мотопехотной роты одной из воинских частей.
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