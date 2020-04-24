От высокой температуры до резкого удушья: врач рассказала о коварстве COVID-19

Спустя месяц после того, как в районную больницу Калуша был госпитализирован первый пациент с лабораторно подтвержденным коронавирусом, выяснились самые коварные симптомы этой инфекции.

Как рассказала медицинский директор по стационарной помощи Калушской ЦРБ Наталья Кинаш, в настоящее время в учреждении находятся 42 пациента с подозрением на осложненный COVID-19.

"Лабораторно диагноз подтвердили 28 пациентам, не подтвердили у пятерых, ожидают результата девять. С тяжелой формой вирусно-бактериальной пневмонии лечение в реанимации проходил 21 пациент. Из них 13 – с улучшением переведены в пульмунологическое отделение", - сообщила она.

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Медик отметила, что шестерых пациентов спасти не удалось. Самому молодому из них было 39 лет, самому пожилому – 83.

Врачи отметили различные проявления симптомов болезни – от высокой устойчивой температуры с быстрым проявлением дыхательной недостаточности. При этом у одной пациентки был сахарный диабет, но полностью отсутствовали дыхательные проявления этого заболевания.

"Теперь первое, что что делает работник приемного отделения – это КАЖДОМУ измеряет температуру, несмотря на диагноз в направлении семейного врача или скорой помощи. И каждого пациента рассматриваем, как потенциально "ковидного". Лучше перестраховаться)", – написала Кинаш.

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Отдельно она добавила, что в практике встречались и бессимптомные случаи среди сотрудников больницы.

"Мы работаем, набираемся опыта. Прошел уже первый страх. Большинство адаптировались к работе в новых условиях", - заявила медик.

Напомним, ранее сообщалось, что у молодых пациентов врачи заметили новый и странный симптом – пальцы на ногах краснели или синели.

Стоит добавить, что мы уже сообщали о том, передается ли коронавирус половым путем.

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