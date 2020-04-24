Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,01
29,14
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

От высокой температуры до резкого удушья: врач рассказала о коварстве COVID-19

24 апреля, 15:17

Руслан Ровик

Медик подвела итоги месяца, прошедшего с момента госпитализации первого инфицированного

Спустя месяц после того, как в районную больницу Калуша был госпитализирован первый пациент с лабораторно подтвержденным коронавирусом, выяснились самые коварные симптомы этой инфекции.

Как рассказала медицинский директор по стационарной помощи Калушской ЦРБ Наталья Кинаш, в настоящее время в учреждении находятся 42 пациента с подозрением на осложненный COVID-19.

"Лабораторно диагноз подтвердили 28 пациентам, не подтвердили у пятерых, ожидают результата девять. С тяжелой формой вирусно-бактериальной пневмонии лечение в реанимации проходил 21 пациент. Из них 13 – с улучшением переведены в пульмунологическое отделение", - сообщила она.

Реклама

Медик отметила, что шестерых пациентов спасти не удалось. Самому молодому из них было 39 лет, самому пожилому – 83.

Врачи отметили различные проявления симптомов болезни – от высокой устойчивой температуры с быстрым проявлением дыхательной недостаточности. При этом у одной пациентки был сахарный диабет, но полностью отсутствовали дыхательные проявления этого заболевания.

"Теперь первое, что что делает работник приемного отделения – это КАЖДОМУ измеряет температуру, несмотря на диагноз в направлении семейного врача или скорой помощи. И каждого пациента рассматриваем, как потенциально "ковидного". Лучше перестраховаться)", – написала Кинаш.

Реклама

В тренде
На Донбассе боевики устроили восемь обстрелов: ВСУ без ответа это не оставили

Отдельно она добавила, что в практике встречались и бессимптомные случаи среди сотрудников больницы.

"Мы работаем, набираемся опыта. Прошел уже первый страх. Большинство адаптировались к работе в новых условиях", - заявила медик.

Напомним, ранее сообщалось, что у молодых пациентов врачи заметили новый и странный симптом – пальцы на ногах краснели или синели.

Стоит добавить, что мы уже сообщали о том, передается ли коронавирус половым путем.

Реклама

Может ли коронавирус жить на волосах. Смотрите в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Ивано-Франковск Прикарпатье инфекция пациенты Ивано-Франковская область коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 24 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 24 апреляУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 24 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 24 апреля и все подробности из регионовУкраина
На Буковине от COVID-19 умерли молодые братья: хоронили и оплакивали всем селом (фото)
На Буковине от COVID-19 умерли молодые братья: хоронили и оплакивали всем селом (фото)Запад
На Закарпатье рэкетиры обстреляли пассажирский автобус (фото)
На Закарпатье рэкетиры обстреляли пассажирский автобус (фото)Запад
В Почаеве после Пасхи
В Почаеве после Пасхи "с нарушениями" количество больных COVID-19 удвоилосьЗапад
Стали известны подробности гибели командира ВСУ под Донецком
Стали известны подробности гибели командира ВСУ под ДонецкомУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...