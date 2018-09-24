От жары к урагану: во Львове ветер крушит деревья и остановки

Сегодня, 10:42

По информации синоптиков, в некоторых местах возможен первый сентябрьский снег    


Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Во Львове сегодня, 24 сентября, с середины ночи распоясался сильный ветер. Как сообщает "Горячая линия города Львова", в результате порывов ветра уже повреждены остановки общественного транспорта на улице Луганской и в пригороде Рясне-1. А на улице Липинского на дорогу рухнуло дерево. Также поваленное дерево заметили на участке дороги с ул. Луганской в сторону Стрыйской, и на улице Ткацкой.

"24 сентября во Львове и области ожидается усиление ветра (юго-западный с переходом на северо-западный) 19 – 24 м/с, порывы 25 – 29 м/с. Местами сильные осадки – дождь, утром и днем в отдельных районах с мокрым снегом", – сообщает департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

По информации синоптиков, такую погоду обусловило прохождение активных атмосферных фронтов от циклона с центром над Беларусью.

Добавим, что на прошлой неделе, с понедельника по пятницу, во Львове царила "жаркая" осень, с температурой воздуха 23-25 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что во Львове прошел сильный ливень и затопил полгорода.  

Также мы писали, что  мощный ураган прошел в Хмельницком. Всего за полчаса стихия повалила полсотни деревьев, обесточила улицы, а дороги города превратила в реки.

Ранее  украинцам рассказали, как уберечься от шаровых молний. Традиционно редкое и загадочное природное явление этим летом фиксировали едва ли не каждый день.
ветер, дождь, стихия, деревья

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Источник:

"Сегодня"

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