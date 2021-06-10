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Отчим бил ветвью, а мать хлестала крапивой. На Волыни взрослые издевались над ребенком

10 июня 2021 14:54

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Факт нанесения телесных повреждений ребенку обнаружил местный полицейский несколько дней назад, проверяя семью, которая была на учете

В Волынской области отчим решил воспитать 13-летнего пасынка за непослушание, побив по всему телу ветвью из дерева. А мать избила его крапивой.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, при обследовании территории своей общины полицейский Андрей Коколюк вместе с представителями соцслужб обнаружил в одном из сел Владимир-Волынского района мальчика, у которого были следы от резки по всему телу.

Выяснилось, что его своеобразно решили "воспитать" мать с отчимом, потому что тот якобы украл деньги.

У ребенка следы от резки по всему телу. Фото: ГУНП

У ребенка следы от резки по всему телу. Фото: ГУНП

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Ребенка в сопровождении офицера доставили на судебно-медицинскую экспертизу, которая определила степень повреждений: известно, что нанесено около 20 ударов.

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Сейчас отчиму сообщено о подозрении по статье "умышленное легкое телесное повреждение". Ему грозит наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.

Дело направят в суд, который и примет соответствующее решение.

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области мужчина жестоко избил девятилетнего обидчика сына.

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Также напомним, на Прикарпатье мужчина жестоко избил 4-летнего ребенка.

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