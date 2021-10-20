Отказалась от вакцинации. На Львовщине умерла многодетная мать, ее дважды реанимировали

Состояние женщины с самого начала было критически тяжелым. В больнице она находилась трое суток

На Львовщине от коронавируса умерла многодетная мать / Фото: Коллаж: Сегодня

Во львовской больнице умерла многодетная мать, которая была категорически против COVID-вакцинации.

Об этом рассказала заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии больницы Наталия Матолинец, передает "Униан".

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У женщины осталось трое детей. Самому младшему ребенку – всего год. Кроме нее, еще трое членов семьи, в том числе брат и сестра, имеют положительный ПЦР-тест.

"Состояние женщины с самого начала было критически тяжелым. Она у нас находилась трое суток. За это время ее дважды реанимировали. Вся семья – категорические противники вакцинации, настроены агрессивно и на контакт ни с кем не идут", – сообщила Матолинец.

В Украине выросли темпы COVID-вакцинации

За 19 октября от COVID-19 вакцинировано 226 587 украинцев.

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С начала прививочной кампании привито 8 207 903 человека, из них получили одну дозу – 8 207 901 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6658010 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 14 865 911 прививок. 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.

Ситуация с коронавирусом в Украине

В Украине за последние сутки обнаружено 18 912 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 679 185 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 495 жителей Украины (всего – 61 843). Вылечить удалось 2 344 799 инфицированных (7605 – за последние сутки).

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1606), Днепропетровской (1253), Харьковской (1242), Запорожской (1225) и Донецкой (1040) областях.

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