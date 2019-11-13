Отопление во Львовской области: жителям двух городов пообещали включить батареи

В жилых домах Новояворовска и Нового Роздола во Львовской области отопление включат 17-18 ноября, пообещала министр развития территорий и общин Алена Бабак. Кабмин создал рабочую группу от "Нафтогаза", которая должна назначить нового управителя местными ТЭЦ.

Напомним, ранее в Новояворовске и Новом Роздоле объявили чрезвычайное положение – там без отопления остаются 60 тысяч человек. Все это – из-за долгов и заблокированных счетов компании, которая управляет местными теплоцентралями.

Реклама

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что в Украине стартовал отопительный сезон, и опубликовали карту областей, где есть тепло . Из нее следует, что отопсезон в Днепре и области начался вовремя.

Также сообщалось, что отопительный сезон в Киеве стартовал 25 октября. По словам мэра столицы Виталия Кличко, для полного запуска системы теплоснабжения по технологии нужно 7-10 дней. Кроме того, зампредседателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев напомнил, что 30 сентября начали отопительный сезон для учреждений социальной сферы (школы, садики, больницы, уже подключены 90% таких заведений).

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама