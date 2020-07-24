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"Отправлял не только в Луцк": возможный сообщник "луцкого террориста" торговал оружием

24 июля, 09:31

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Сейчас полицейские устанавливают круг общения мужчины

Харьковчанин Дмитрий Михайленко, которого правоохранители считают возможным сообщником "луцкого террориста", занимался продажей оружия и боеприпасов. Об этом рассказал глава Харьковского областного управления полиции Валерий Сокуренко, сообщает News Room.

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"Он отправлял посылки не только в Луцк, но и другие места. Он вообще торговал оружием и боеприпасами. Мы отслеживаем все. Вчера провели обыски в принадлежащих ему двух дачных домах в Харькове, но, к глубокому сожалению, ничего там не нашли. Но мы эту работу продолжаем", – заявил полицейский.

На данный момент правоохранители устанавливают круг общения мужчины. Они уже получили данные из телефона Михайленко и выяснили, кому мужчина отправлял посылки.

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Напомним, ранее мы рассказывали о личности подозреваемого. 43-летний Дмитрий Михайленко был волонтером и мог привезти оружие из АТО. Во время обыска у него дома нашли оружие и боеприпасы. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Ранее мы сообщали, что Максим Кривош отправил своему подельнику почтовую посылку. Именно так силовикам удалось выйти на сообщника "луцкого террориста".

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Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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торговля Харьков оружие полиция террористы Луцк

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