"Отправлял не только в Луцк": возможный сообщник "луцкого террориста" торговал оружием

Харьковчанин Дмитрий Михайленко, которого правоохранители считают возможным сообщником "луцкого террориста", занимался продажей оружия и боеприпасов. Об этом рассказал глава Харьковского областного управления полиции Валерий Сокуренко, сообщает News Room.
"Он отправлял посылки не только в Луцк, но и другие места. Он вообще торговал оружием и боеприпасами. Мы отслеживаем все. Вчера провели обыски в принадлежащих ему двух дачных домах в Харькове, но, к глубокому сожалению, ничего там не нашли. Но мы эту работу продолжаем", – заявил полицейский.
На данный момент правоохранители устанавливают круг общения мужчины. Они уже получили данные из телефона Михайленко и выяснили, кому мужчина отправлял посылки.
Напомним, ранее мы рассказывали о личности подозреваемого. 43-летний Дмитрий Михайленко был волонтером и мог привезти оружие из АТО. Во время обыска у него дома нашли оружие и боеприпасы. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания.
Ранее мы сообщали, что Максим Кривош отправил своему подельнику почтовую посылку. Именно так силовикам удалось выйти на сообщника "луцкого террориста".
Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке
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