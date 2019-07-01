Отравление детей в Коблево: подробности

В больницу попали 16 школьников

Фото: Укринформ

В Николаевской области, в загородном детском учреждении оздоровления и отдыха "Салют", что в селе Коблево выявлено детей с подозрением на кишечную инфекцию.

"После обращения директора ЗДЗОВ "Салют" в Березанскую ЦРБ для осмотра детей с подозрением на кишечные заболевания направили врача-инфекциониста. Все дети осмотрены медицинскими работниками. Обеспечено госпитализацию 16 детей в состоянии средней степени тяжести в инфекционное отделение", – сообщают в Николаевской ОГА.

Руководство Николаевской облгосадминистрации держит ситуацию на контроле.

Ранее сообщалось, что в детском лагере Николаевской области отравились десятки детей. Как оказалось, 114 школьников из Каменец-Подольского поехали на отдых в лагерь "Салют" в Коблево. Поездку оплатила Каменец-Подольский горсовет за счет городского бюджета.

Напомним, не так давно произошло массовое отравление детей в Хмельницком. Тогда с предварительным диагнозом гастроэнтероколит в больницу попали 28 малышей.

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Ранее мы сообщали о том, что в детском саду Кропивницкого произошло массовое отравление.Кроме того сообщалось об отравлении грибами целой семьи из Кривого Рога.

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