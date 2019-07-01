Отравление детей в Коблево: подробности
В больницу попали 16 школьников
В Николаевской области, в загородном детском учреждении оздоровления и отдыха "Салют", что в селе Коблево выявлено детей с подозрением на кишечную инфекцию.
"После обращения директора ЗДЗОВ "Салют" в Березанскую ЦРБ для осмотра детей с подозрением на кишечные заболевания направили врача-инфекциониста. Все дети осмотрены медицинскими работниками. Обеспечено госпитализацию 16 детей в состоянии средней степени тяжести в инфекционное отделение", – сообщают в Николаевской ОГА.
Руководство Николаевской облгосадминистрации держит ситуацию на контроле.
Ранее сообщалось, что в детском лагере Николаевской области отравились десятки детей. Как оказалось, 114 школьников из Каменец-Подольского поехали на отдых в лагерь "Салют" в Коблево. Поездку оплатила Каменец-Подольский горсовет за счет городского бюджета.
Напомним, не так давно произошло массовое отравление детей в Хмельницком. Тогда с предварительным диагнозом гастроэнтероколит в больницу попали 28 малышей.
Ранее мы сообщали о том, что в детском саду Кропивницкого произошло массовое отравление.Кроме того сообщалось об отравлении грибами целой семьи из Кривого Рога.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Отравление детей в Коблево: подробности". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Буковине столкнулись две легковушки: пострадали маленькие дети
Водитель Volswagen Passat В5 выехал на встречную полосу и столкнулся с BMW-X5