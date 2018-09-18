Отравление на свадьбе во Львовской области: пострадавших стало втрое больше

Все пациенты с симптомами гастроэнтероколита проходят лечение в инфекционном отделении больницы

Во Львовской области по состоянию на утро 18 сентября в больницу доставлены 18 человек, в том числе и 16-летний подросток. Предварительный диагноз пациентов – острая кишечная инфекция, гастроэнтероколит.

"Все они находятся на лечении в инфекционном отделении Сколивской ЦРБ, один человек – в Ново-Роздольской городской больнице. Состояние пациентов средней степени тяжести", – сообщает департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

Напомним, недавно, 16 сентября в инфекционное отделение Сколивской ЦРБ доставили шестерых взрослых с симптомами отравления, которые 15 сентября побывали на свадебном банкете в кафе "На горке" города Сколе. В пищу пострадавшие употребляли разнообразные салаты, мясо, рыбу, десерты, арбуз.

Ранее в Черниговской области во время поминального обеда отравились 11 человек, в том числе один ребенок. Пострадавшие с диагнозом "острая кишечная инфекция" были госпитализированы в Варвинскую центральную районную больницу, а также в больницы Прилук и города Пирятин Полтавской области.

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