Отравление нацгвардейцев во Львове: подробности

В госпиталь попали около 60 бойцов, открыто уголовное производство

Фото: rbc.ua

Во Львове произошло массовое отравление бойцов Нацгвардии. Как оказалось, 29 апреля в медпункт воинской части 4114, что расположена на улице Стрыйской, обратилось 27 военнослужащих с жалобами на плохое самочувствие и признаками расстройства пищеварения.

"Для полноценного лечения всех военнослужащих доставили в военный госпиталь города Золочев. На следующий день, для локализации возможной инфекции, в госпиталь отправили еще 30 военнослужащих с подобными симптомами", – сообщает Западное территориальное управление Национальной гвардии Украины.

Добавим, что накануне почти все военнослужащие находились на службе по охране общественного порядка во Львове, а к некоторым из них приезжали родственники.

Также известно, что все продукты питания, поступающие на обеспечение военной части проходят тщательный контроль и их качество подтверждается сопроводительными документами.

"В столовой воинской части питается более 300 человек, поэтому говорить о том, что бойцы съели некачественные продукты питания пока нет оснований. Кроме этого, были отобраны пробы пищевых продуктов, готовой пищи, смывы и прочее. Результаты будут известны в ближайшее время", – уверяют военные.

Всем заболевшим военнослужащим предоставили необходимую медпомощь. Состояние их здоровья в данное время удовлетворительное. По данному факту назначено служебное расследование.

Также в военной прокуратуре Западного региона нам сайту "Сегодня" сообщили, что по факту массового отравления открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УКУ (Небрежное отношение военного служебного лица к службе, если это причинило существенный вред). Виновным грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Во Львове отравились более полусотни нацгвардейцев. С военной части в больницу их начали привозить после пасхальных праздников. В части специалисты уже провели бактериологическое обследование. После инцидента, здесь намерены вообще запретить посетителям привозить продукты для военнослужащих.

Ранее сообщалось, что во Львове в областную инфекционную больницу в период с 29 марта до 1 апреля доставили четырех детей в возрасте от трех до пяти лет с диагнозом "острая кишечная инфекция".

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