Отравление в кафе Ровенской области: число заболевших возросло до восьмидесяти

По предварительным результатам, у больных выделяется сальмонелла

Фото: Pixabay

Количество пострадавших после посещения кафе "Гурман" увеличилось 80 человек. Среди заболевших – 15 детей. Также известно, что на больничных койках оказались жители не только жителей Ровенской, но и Волынской области. Об этом сообщает ГУ "Ровенский областной лабораторный центр".

"Госпитализированы 69 больных, из них 51 (10 детей) в Здолбуновскую ЦРБ, 11 (3) в Кременецкую ЦРБ, 3 (1) в Дубенскую ЦРБ, 4 (1) в Ровенскую центральную городскую больницу. Остальные 11 больных лечатся амбулаторно (г. Ровно – 8, Гощанский район – 2, Шацкий район – 1)", – сказано в сообщении.

По предварительным результатам у больных выделяется сальмонелла.

Ранее с диагнозом "острый гастроэнтероколит" в Здолбуновскую центральную районную больницу по состоянию на 16 июля госпитализировали 47 человек, среди которых – девять несовершеннолетних. Об этом сообщают в полиции.

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Напомним, недавно в Луцке после посещения пиццерии "Феличита" в больницу попали 10 человек. Медики диагностировали пострадавшим острый гастроэнтероколит.

Ранее мы сообщали о массовом отравлении детей, которое произошло в детском оздоровительном лагере села Репужницы на Буковине. Родители сообщили о симптомах отравления у 30 детей, а в полиции заявили, что в больнице с диагнозом "острый энтероколит" были доставлены пять человек.

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