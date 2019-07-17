Отравление в кафе Ровенской области: число заболевших возросло до восьмидесяти
По предварительным результатам, у больных выделяется сальмонелла
Количество пострадавших после посещения кафе "Гурман" увеличилось 80 человек. Среди заболевших – 15 детей. Также известно, что на больничных койках оказались жители не только жителей Ровенской, но и Волынской области. Об этом сообщает ГУ "Ровенский областной лабораторный центр".
"Госпитализированы 69 больных, из них 51 (10 детей) в Здолбуновскую ЦРБ, 11 (3) в Кременецкую ЦРБ, 3 (1) в Дубенскую ЦРБ, 4 (1) в Ровенскую центральную городскую больницу. Остальные 11 больных лечатся амбулаторно (г. Ровно – 8, Гощанский район – 2, Шацкий район – 1)", – сказано в сообщении.
По предварительным результатам у больных выделяется сальмонелла.
Ранее с диагнозом "острый гастроэнтероколит" в Здолбуновскую центральную районную больницу по состоянию на 16 июля госпитализировали 47 человек, среди которых – девять несовершеннолетних. Об этом сообщают в полиции.
Напомним, недавно в Луцке после посещения пиццерии "Феличита" в больницу попали 10 человек. Медики диагностировали пострадавшим острый гастроэнтероколит.
Ранее мы сообщали о массовом отравлении детей, которое произошло в детском оздоровительном лагере села Репужницы на Буковине. Родители сообщили о симптомах отравления у 30 детей, а в полиции заявили, что в больнице с диагнозом "острый энтероколит" были доставлены пять человек.
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