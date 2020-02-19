Отравление в колледже в Збараже: число пострадавших резко возросло (видео)

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Число детей, которые отравились в столовой Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой в Збараже, возросло до 27. Ранее мы писали о 12 госпитализированных.

"По состоянию на 11:00 количество детей, попавших в больницу с пищевым отравлением, выросло до двадцати семи. На месте происшествия работают правоохранители и эксперты Госпродпотребслужбы", – рассказали в пресс-службе полиции в Тернопольской области.

Копы рассказали, что дети начали попадать в больницу в ночь с 18 на 19 февраля. Все они жаловались на слабость и диарею. В некоторых школьников первые симптомы появились еще днем, а у остальных – уже под вечер. Как рассказал начальник отдела ювенальной превенции Петр Тихович, среди госпитализированных есть и мальчики, и девочки. Возраст пострадавших – от 15 до 18 лет.

Сейчас в колледже работают эксперты и полицейские. Они устанавливают причины массового отравления: отбирают образцы еды в столовой, проверяют продукты, которые дети привезли из дома, а также обследуют комнаты.

По предварительной информации, в столовой обедали 153 студента колледжа, а ужинали – 100. Пострадавшие говорят, что не все ели там именно в день отравления. Состояние детей не тяжелое.

"Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 325 УК – нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений", – отметили в полиции.

Напомним, ранее с диагнозом "пищевое отравление" в больницы попали 13 детей, которые приехали отдыхать на Прикарпатье из Киева: по данным Госпотребслужбы, утром накануне дети позавтракали в кафе, пообедали в частной усадьбе, уже к вечеру им стало плохо.

Впрочем, отравиться можно не только в гостях или заведениях питания, но и дома, пищей, которую вы сами приготовили. Причиной могут стать некачественные или испорченные продукты или блюда, которые готовили или хранили с нарушением санитарных норм. Что нужно и чего категорически нельзя делать при пищевом отравлении, нам рассказали эксперты.

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