Сделать стартовой
25,74
29,01
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Отравление в пиццерии в Луцке: число пострадавших возросло

16 июля, 09:01

Всех пострадавшие сейчас находятся в больнице

В Луцке в одной из пиццерий города массово отравились посетители. В больницу попали 13 человек, сообщили в пресс-службе ГСЧС. Ранее мы сообщали о 10 пострадавших.

"По состоянию на 7: 00 6 июля в лечебном заведении находится 13 человек. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Напомним, первые 10 пострадавших попали в областную инфекционную больницу в течение 11-12 июля. Медики диагностировали госпитализированным острый гастроэнтероколит. Все больные посещали одну из пиццерий города – "Феличита".

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области, в загородном детском учреждении оздоровления и отдыха "Салют", что в селе Коблево, детей госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию. Всем стало плохо накануне – после обеда. Дети жаловались на несвежую пищу и грязь в столовой. В лагерь выехала Госпотребслужба.


Кроме того, не так давно произошло массовое отравление детей в Хмельницком. Тогда с предварительным диагнозом гастроэнтероколит в больницу попали 28 малышей. Выяснилось, что дети употребляли продукцию с молочной кухни Хмельницкой городской детской больницы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег отравление, больница, Луцк, госпитализация, пострадавшие, пиццерия

Вы сейчас просматриваете новость " Отравление в пиццерии в Луцке: число пострадавших возросло". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ровенской области на свадьбе отравились люди: 39 госпитализированных

Сегодня, 08:34

Среди пострадавших – восемь детей

Массовое отравление в Одесской области: стали известны подробности

Вчера, 19:09

Специалисты назвали предварительный диагноз пострадавших

Массовое отравление в Одесской области: стала известна причина заболевания

Вчера, 14:49

Сейчас в больнице находятся еще восемь человек

В Луцке в пиццерии отравились посетители: 10 пострадавших

Вчера, 08:35

Все пострадавшие находятся в больнице

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали

У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца

Что может рассказать о вас ваш знак по китайскому гороскопу

Свадьба Комарова и Кучеренко из Днепра: все, что вы хотели знать

Виктор Павлик откровенно рассказал о своей 25-летней "жене"

Чем заменят керосин в пассажирских самолетах

Жители Днепра станут больше платить за воду

Как правильно выбрать депозит. Семь главных правил

10 принципов омолаживающего макияжа

Физики открыли новое состояние материи: подробно

15 красавиц российского кино

Грустная судьба чудесных советских актрис

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

Вчера, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

14 июля, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

Половина украинцев не понимает, что происходит в украинской политике: результаты социального исследования

14 июля, 07:00

Вторая половина очень интересуется политикой. Эксперты считают, что это плохо Мария Пирогова

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

14 июля, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

В Нафтогазе назвали новую цену на газ для населения

6 продуктов, которые делают кожу молодой и сияющей

Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь