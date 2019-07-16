Отравление в пиццерии в Луцке: число пострадавших возросло

Всех пострадавшие сейчас находятся в больнице

В Луцке в одной из пиццерий города массово отравились посетители. В больницу попали 13 человек, сообщили в пресс-службе ГСЧС. Ранее мы сообщали о 10 пострадавших.

"По состоянию на 7: 00 6 июля в лечебном заведении находится 13 человек. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Напомним, первые 10 пострадавших попали в областную инфекционную больницу в течение 11-12 июля. Медики диагностировали госпитализированным острый гастроэнтероколит. Все больные посещали одну из пиццерий города – "Феличита".

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области, в загородном детском учреждении оздоровления и отдыха "Салют", что в селе Коблево, детей госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию. Всем стало плохо накануне – после обеда. Дети жаловались на несвежую пищу и грязь в столовой. В лагерь выехала Госпотребслужба.

Кроме того, не так давно произошло массовое отравление детей в Хмельницком. Тогда с предварительным диагнозом гастроэнтероколит в больницу попали 28 малышей. Выяснилось, что дети употребляли продукцию с молочной кухни Хмельницкой городской детской больницы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Отравление в пиццерии в Луцке: число пострадавших возросло". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"