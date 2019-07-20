Отравление в Ровенской области: десятки пострадавших до сих пор находятся в больнице

Среди госпитализированных – пятеро детей

Фото: Pixabay

В Ровенской области в больнице проходят лечение 32 пострадавших в результате массового отравления на свадьбе в одном из кафе города Мизоч. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 20 июля в Здолбуновской районной больницы с признаками пищевого отравления остаются госпитализированными 32 человека (из них 5 детей), находившихся на свадьбе в кафе "Гурман" в г. Мизоч Здолбуновского района", – говорится в сообщении.

"Вспышка инфекции произошла после празднования на прошлых выходных дней рождения и свадьбы в кафе "Гурман", что в поселке Мизоч. У всех заболевших - диарея, рвота, температура тела до 40 °С", – рассказали в ГУ "Ровенский областной лабораторный центр МОЗ Украины".

По факту нарушения санитарных правил и норм в полиции начали досудебное расследование (часть 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины). Следователи Здолбуновского отделения полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершенному преступлению. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Напомним, недавно в Луцке после посещения пиццерии "Феличита" в больницу попали 10 человек. Медики диагностировали пострадавшим острый гастроэнтероколит.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области, в загородном детском учреждении оздоровления и отдыха "Салют", что в селе Коблево, детей госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию. Всем стало плохо накануне – после обеда. Дети жаловались на несвежую пищу и грязь в столовой. В лагерь выехала Госпотребслужба.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Отравление в Ровенской области: десятки пострадавших до сих пор находятся в больнице". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"