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Отравление во Львовской области: в больницу попали 17 человек

18 июня, 10:18

Среди пострадавших – четверо детей

В Каменке-Бугской после посещения одного из ресторанов города в больницу попали 17 людей, в том числе и четверо детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. Ранее сообщалось о 14 пострадавших.

"В течение 15-17 июня в Каменко-Бугскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция госпитализированы 17 человек (из них 4 ребенка)", – говорится в сообщении.

Напомним, что все пострадавшие 14 июня питались в ресторане "Озон". На данный момент в заведении проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Напомним, не так давно во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу и Новояворовскую центральную районную больницу после празднования свадьбы в одном из львовских ресторанов попали 47 человек.

Кроме того, после массового отравления в лагере "Буковинка"на территории Черновицкой области медики обнаружили в пробах продуктов опасные бактерии – кишечную палочку и стафилококк. По данным Госпродпотребслужбы, всего медицинская помощь понадобилась 31 человеку – 29 детям и двоим взрослым. По факту массового отравления детей было открыто уголовное производство.


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Тег дети, отравление, больница, пострадавшие, посетители, Львовская область, Каменка-Бугская

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