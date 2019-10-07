"Отравная" свадьба на Буковине: заболели почти 130 человек

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В Черновицкой области, по состоянию на сегодняшний день, после свадебного банкета заболели 129 человек, из них 36 детей. Все они 29 и 30 сентября употребляли блюда на свадьбе в баре поселка Путила. Об этом сообщает "Черновицкий областной лабораторный центр МОЗ Украины".

Из числа заболевших госпитализированы 73 человека, в том числе и 19 детей. Другим больным проводится амбулаторное лечение.

По результатам обследования клинического материала от двадцати больных выделено Salmonella enteritidis.

Кроме этого, в ходе бактериологических исследований выделено Salmonella enteritidis в таких образцах пищевых продуктов: рыба форель в сметане; курица горячего копчения; холодец; рыба жареная в кляре; филе лосося маринованное; колбаса копченая; рулет куриный; пирог с мясом. Также почти во всех указанных образцах продуктов выделено условно-патогенную микрофлору – Klebsiella pneumonia.



А в таких продуктах, как творожные шарики, свиная отбивная, домашняя колбаса, рулет с яйцом, торт с сметанным кремом, выделено бактерии К. pneumonia, в буженине – М. pneumonia, E. Coli, в сельди – S. Epidermidis (стафилокок).

Напомним, на Буковине празднования свадеб в ресторанах Путилы и Красноильска закончилось отравлением 79 людей. В частности, с 1 по 3 октября 63 человек с признаками пищевого отравления госпитализировали после свадебного банкета в ресторане в Путиле. А после празднования свадьбы в ресторане в Красноильске в больницу госпитализировали 16 пострадавших.

Отметим, что отравиться можно в гостях, в заведениях питания, на пикнике и даже у себя дома пищей, которую вы сами приготовили. Причиной могут стать некачественные или испорченные продукты, блюда, которые готовили или хранили с нарушением санитарных норм. Ранее сайт "Сегодня" писал, что нужно делать при пищевом отравлении.

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