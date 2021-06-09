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"Отучали" от алкоголя. В Тернопольской области соседи переломали ребра мужчине и топили его

9 июня 2021 21:00

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Мужчине пробили легкие, заставляли его молиться и раздеться до трусов – сейчас он в реанимации

В Чертковском районе Тернопольской области трое мужчин похитили 22-летнего соседа и издевались над ним. Таким жестоким способом они пытались отучить односельчанина пить алкоголь.

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Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

По данным копов, мужчины позвали соседа пообщаться и выпить алкоголь. Однако когда он подошел, жестоко избили его и затолкали в багажник авто. Около часа пострадавшего возили в машине, а затем вывели к реке, погружали в воду и угрожали привязать к ногам кирпичи и утопить. Также пострадавшего заставляли молиться.

Багажник, в котором возили мужчину

Багажник, в котором возили мужчину / Фото: Нацполиция

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Когда "воспитательный процесс" завершился, они заставили его раздеться до нижнего белья и отвезли обратно в деревню. Молодого мужчину госпитализировали в реанимацию с переломами восьми ребер, пробитыми легкими и другими травмами.

Одежда пострадавшего осталась в воде.

Одежда пострадавшего осталась в воде. / Фото: Нацполиция

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Одного "воспитателя" уже нашли, он частично признал вину. Еще двух пока ищут. Задержанному мужчине сообщили о подозрении по статьям "Незаконное лишение свободы или похищение человека" и "Умышленное средней тяжести телесное повреждение".

Напомним, в Днепре мужчина избил свою сожительницу, силой усадил ее в автомобиль и увез.

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Кроме того, в Запорожье мужчина зверски избил жену и бросил умирать в 40 км от дома.

О чем еще говорят украинцы, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

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