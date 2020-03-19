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"Ожидаем подтверждения": во Львове уже у 26 человек подозревают коронавирус

19 марта, 12:31

Руслан Ровик

Все пациенты находятся в состоянии средней или легкой тяжести

Во Львовской области врачи проверяют на инфицирование коронавирусом 26 человек – их анализы отправили в Киев и сейчас ожидают результатов.

Об этом заявил исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Андрей Васько.

"Во Львовской областной инфекционной клинической больнице на сегодняшний день находится 26 пациентов с подозрением на коронавирус. Все они в состоянии средней тяжести или легком состоянии. Мы ожидаем получения анализа по этих пациентах. До сегодня трое находятся на амбулаторном режиме лечения. У них позитивный эпиданамнез, и мы ожидаем по ним подтверждения на коронавирусную инфекцию", - рассказал медик.

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Также Васько добавил, что у четверых пациентов, тесты которых вернулись из Киева с диагнозом "грипп", уже выписали.

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"В целом, за все время к медикам обратились 33 жителя области. Троих перевели на амбулаторное лечения, четверых выписали", – отметил чиновник.

Ранее мы сообщали, что во Львове в инфекционную больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию попала 71-летняя женщина,. которая недавно вернулась из Италии.

Стоит добавить, что по состоянию на утро 19 марта в Украине зафиксировали два летальных исхода из-за коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Львов грипп инфекция коронавирус

Источник: Сегодня

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