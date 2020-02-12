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Падают деревья и застревают авто: на Закарпатье свирепствует непогода (фото)

12 февраля, 15:28

Машины пришлось спасать из снежного плена

Фото: zk.dsns.gov.ua

Фото: zk.dsns.gov.ua

На Закарпатскую область обрушилась непогода – ветер валит в регионе деревья, а дороги засыпает снегом.

Только за минувшие сутки, 11 февраля, в области были обесточены десятки населенных пунктов. Ураганный ветер повалил деревья прямо на трассы. Однако, это было не единственной проблемой на дорогах – автомобили застревали в снежных сугробах.

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"Подразделения ГСЧС области оказывали помощь водителям в буксировке 12 транспортных средств, которые не могли самостоятельно двигаться горными перевалами Воловецкого и Раховского районов", – рассказали в пресс-службе ГСЧС.

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Не обошла непогода и оккупированный Крым. На полуостров обрушился ураганный ветер – стихия валит деревья и срывает со зданий крыши. Сейчас известно о первой жертве непогоды.

Ранее мы сообщали, что в Украине из-за сильного ветра и налипания мокрого снега без электроснабжения остались десятки населенных пунктов. Над восстановлением электроснабжения активно работают бригады облэнерго.

Также напомним, что непогода накрыла Харьковскую область.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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ветер Закарпатье снег деревья непогода автомобили ГСЧС Закарпатская область

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