Падение Ан-12 под Львовом: самолет не долетел до взлетной полосы метров 300

Место крушения Ан-12 охраняют кордоны Нацгвардии / Фото: Сегодня

Реклама

Самолет, рухнувший вблизи села Сокильники Львовской области, упал всего лишь в 500 метрах от ближайших жилых домов. Об этом сайту "Сегодня" рассказали очевидцы последствий ЧП.

"О падении самолета большинство людей узнали уже тогда, когда услышали рев сирен спасателей и "скорых", – расказал нам местный житель и бывший поселковый голова Михаил Крыса. – Мои знакомые, которые живут неподалеку от места падения, рассказали, что тела нескольких членов экижажа буквально разорвало. Нескольких удалось вытащить оттуда живыми. До взлетной полосы самолет не долетел метров 300, счесал деревья невдалеке от кладбища. В селе говорят, что самолету не хватило топлива, но мне кажется, что такого не может быть. В то же время то, как самолет приземлился, говорит о профессионализме пилота. Он не рухнул на дома, пилот увел самолет в сторону, протянул 500 метров от ближайших строений и только тогда сел".

Еще одна местная жительница рассказала, что звука падающего самолета большинство сельчан не слышали из-за того, что привыкли к гулу двигателей.

"Дело в том, что от нас недалеко аэродром, поэтому к звуку взлетающих и приземляющихся самолетов мы привыкли. Эксперты, работающие на месте, случайно обмолвились, что по их данным, самолет падал "без двигателей", то есть, двигатели в момент падения либо отказали либо по какой-то другой причине были уже выключены. На месте падения сейчас работают десятки спасателей, некоторые из местных жителей поехали туда, чтобы привезти им чай и бутерброды", – рассказала нам местная жительница.

Напомним, сегодня утром при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км от международного аэропорта "Львов" исчез с радара транспортный самолет Ан-12. Он перевозил груз (запчасти) из аэропорта Виго (Испания) во Львов. На борту находились 7 человек экипажа и 1 сопровождающий. По данным ГСЧС, пять человек погибли, трое членов экипажа были спасены и переданы медикам. Их состояние оценивается как тяжелое.

Все подробности в спецтеме Крушение Ан-12 под Львовом

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram